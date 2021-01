Alltags-Fitness und Sport: So funktioniert's trotz Lockdown

In Gelsenkirchen finden sich etliche Orte, an denen sich an frischer Luft die Fitness trainieren lässt. Manchmal reicht schon eine Bank oder eine Stufe. Sportwissenschaftlerin Nina Strohm zeigt, wie's geht.

Gelsenkirchen Sportwissenschaftlerin Nina Strohm von Gelsensport gibt sportliche Tipps in Corona-Zeiten. „Jede Bewegung bringt etwas“, sagt die 27-Jährige.

Fitnessstudios haben geschlossen, Mannschaftsport ist derzeit nicht möglich und selbst der Weg zum Arbeitsplatz fällt für einige durchs Homeoffice flach. Die Bewegung kommt oftmals zu kurz. Die eigene Motivation ist derzeit mehr als sonst gefragt. Die Sportwissenschaftlerin Nina Strohm von Gelsensport gibt Tipps, wie Bewegung im Lockdown funktioniert und die Motivation gesteigert wird.

Es gilt, sich realistische Ziele beim Sport zu setzen

„Jede Bewegung bringt etwas“, sagt die 27-Jährige. Generell sollten Wege, wenn möglich, zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden anstatt mit dem Auto. Ansonsten gilt es, sich realistische Ziele beim Sport zu setzen und als Anfänger langsamer zu starten. Für den Einstieg seien einmal die Woche Kraft- und einmal die Woche Ausdauertraining sinnvoll. „Wer das mehrere Wochen durchhält, kann sich natürlich steigern“, so Strohm.

In Gelsenkirchen gibt es öffentliche Sportanlagen

In den eigenen vier Wänden lässt sich ein Training allein mit dem eigenen Körpergewicht gestalten. Kniebeugen, Liegestützen und der Ausfallschritt bewirken bereits jede Menge. Wer mit Hilfsmitteln arbeiten möchte, kann auch Wasserflaschen als Hanteln nutzen. Um die Schultern und Arme zu stärken, gibt es beispielsweise die Möglichkeit, sich schulterbreit aufzustellen und ein zur Rolle gewickeltes Handtuch mit beiden Armen auseinanderzuziehen. Das ist mit ausgestreckten Armen nach vorne gleichermaßen wie über dem Kopf möglich. Für Fans des Ausdauertrainings eignet sich bestens der altbekannte „Hampelmann“, bei dem Arme und Beine abwechselnd jeweils zusammen oder auseinander geführt werden, während man leicht in die Luft springt.

Wer Sport mehr unter Anleitung mag, findet auf Videos Anregungen

Eine andere effektive Übung sind die „Mountain Climbers“. In der Liegestützposition werden die Knie abwechselnd unter den Bauch gezogen. Wer Sport mehr unter Anleitung mag, findet aber auch Videos zum Nachsporteln auf der Webseite des Sportbildungswerks NRW (sportbildungswerk-nrw.de/gelsenkirchen), mit dem Gelsensport zusammenarbeitet. Die 27-Jährige rät auch dazu, bei verschiedenen Vereinen einmal nachzufragen, ob und welche Online-Angebote es aktuell gibt.

Wer sich lieber an der frischen Luft austoben möchte, für den empfiehlt sie zum Beispiel die Trimm-dich-Pfade am Berger See und am Kußweg in Schalke. Ebenfalls für Sportübungen eignet sich die Parcours-Anlage im Carl-Mosterts-Park in Ückendorf. Für Joggen, Walken oder Spazieren sind hingegen je nach Wohnort Parkanlagen oder Wälder optimal. „Die ruhige Umgebung fördert den Stressabbau. Da lässt es sich am besten abschalten“, so Nina Strohm.

Die Vorteile regelmäßiger Bewegung bewusst machen

Natürlich spielt auch Motivation eine Rolle. „Es ist wichtig, sich die Vorteile regelmäßiger Bewegung bewusst zu machen“, meint sie. Verbessertes Wohlbefinden, erhöhte Lebensqualität, Vorbeugung vieler orthopädischer Beschwerden und Krankheiten sowie die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems sind anschließende Benefits. Spaß ist ebenfalls besonders wichtig, um am Ball zu bleiben. „Manchmal kann es auch motivieren, sich einen Trainingspartner zu suchen, selbst wenn dieser derzeit nur mental zum Austausch hilft“, rät die Sportwissenschaftlerin.

Ob abwechslungsreich oder eintönig, darüber sollte jeder individuell entscheiden. „Manche mögen die Abwechslung, aber es gibt auch Menschen, die haben lieber ihre festen Routinen“, erklärt die Gelsensport-Mitarbeiterin, die für den Bereich Kinder und Jugend tätig ist. Beim Krafttraining sollten die Übungen jedoch nicht zu eintönig sein, damit verschiedene Muskelgruppen in Anspruch genommen werden.

Programm fest in den Alltag integrieren

- Es hilft, wenn das Sportprogramm möglichst fest in den Alltag integriert ist. „Man sollte feste Trainingszeiten wählen, damit man hinterher keine Ausrede findet“, so Sportwissenschaftlerin Nina Strohm. Bei Familien lassen sich auch gerne mal die Kinder ins Homeworkout integrieren.

- Ein letzter, aber entscheidender Tipp der Expertin: „Es ist wichtig, sich nicht stressen zu lassen, sondern die Bewegung als Auszeit anzusehen.“

