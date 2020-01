Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alternativen in der Betreuung

Bislang erfolgte die Vergabe durch den jeweiligen Träger der Kita, ganz direkt. Die städtischen Einrichtungen verteilen die Plätz im Vier-Augen-Prinzip mit den Leitungen.

Die Stadt sucht mit allen Betroffenen, die keinen Betreuungsplatz bekommen, den Austauschs. Und bietet auch weitere Alternativen: So bietet GeKita für die unterschiedlichen Altersgruppen verschiedene Angebote an. So zum Beispiel die Känguru-Gruppen für Kinder von einem bis zum zweiten Lebensjahr oder die KonLab-Gruppen ab dem dritten Lebensjahr an. Für Kinder im Vorschulalter gibt es die Erdmännchengruppen.

Niedrigschwellige Spiel- und Förderangebote bietet die Mobile Kita (Moki) in Ückendorf an.