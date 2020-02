Am 18. März im Schloss Horst

Das WAZ-Medizinforum mit dem St. Josef Hospital in Horst zur richtigen Weichenstellung für Angehörige Pflegebedürftiger beginnt am 18. März um 18 Uhr. Veranstaltungsort ist der Glassaal im Schloss Horst an der Turfstraße 1.

Die Teilnahme an dem Forum ist wie immer kostenfrei. Es wird aber aus Planungsgründen um verbindliche Anmeldung unter 0201 804 8058 gebeten. Eine Anmeldung ist unter dieser Nummer ab sofort möglich.