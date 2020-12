Eine Diebin hat in einem Geschäft in Gelsenkirchen in die Kasse gegriffen. Obwohl die Kassiererin die Lade schloss und die Hand einklemmte, gelang es der Frau, zu entkommen. Die Täterin erbeutete Bargeld (Symbolbild).

Diebstahl An Kasse Hand eingeklemmt: Diebin flüchtet in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt Schmerzhafte Erfahrung: Trotz eingeklemmter Hand in der Kasse, gelang einer Diebin die Flucht in Gelsenkirchen. Ihre Beute: Bargeld.

Eine unbekannte Frau hat am Dienstag, 22. Dezember, in die Kasse eines Haushaltsdiscounters auf der Hauptstraße in der Gelsenkirchen gegriffen und Bargeld entwendet. Eine schmerzhafte Erfahrung.

Kassiererin in Gelsenkirchen klemmt dreister Diebin die Hand in der Kasse ein

Die gesuchte Täterin gab laut Polizei vor, eine Tüte Bonbons kaufen zu wollen und stellte sich am Dienstag um 17.07 Uhr an der Kasse an. Als sich beim Bezahlen die Lade der Kasse öffnete, griff die Frau hinein. Die Kassiererin des Marktes versuchte, den Diebstahl zu vereiteln und klemmte die Hände der Frau in der Lade ein. Die Diebin riss sich aber los und flüchtete mit erbeutetem Bargeld.

Täterin in Gelsenkirchen hatte sehr auffällige Nagelpilzerkrankung an den Händen

Die Diebin ist circa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie war dunkel gekleidet, trug einen Mund-/Nasenschutz und eine schwarze Wollmütze. Die Fingernägel wiesen eine auffällige Nagelpilzerkrankung auf.

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

