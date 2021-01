Unter Beschwerden am Muskel- und Skelettapparat leiden viele Gelsenkirchener AOK-Versicherte. Hauptgrund für Krankenhausbehandlungen sind allerdings Kreislauferkrankungen.

Krankenhausaufenthalte 2019 AOK: 20.178 Gelsenkirchener wurden in einer Klinik behandelt

Gelsenkirchen Die AOK hat ihre Patientendaten 2019 für Gelsenkirchen ausgewertet. Im Ranking für Klinikbehandlungen ganz oben stehen Kreislauferkrankungen.

Die AOK, die Allgemeine Ortskrankenkasse Nordwest, hat ihre für 2019 ausgewertet. Wenn es um Einweisungen ins Krankenhaus geht, zeigt die Statistik, sind Kreislauferkrankungen in Gelsenkirchen nach wie vor die mit Abstand häufigste Ursache. 2466 AOK-Versicherte mussten deshalb stationär in Kliniken in Westfalen-Lippe aufgenommen werden. Dies teilte die AOK Nordwest zum Jahreswechsel auf Basis aktueller Auswertungen mit.

Rund 29 Prozent mehr Gelsenkirchenerinnen im Krankenhaus behandelt

Die Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen in 2019, also , ist demnach im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 20.178 (2018: 20.581) AOK-versicherte Patienten in Gelsenkirchen mussten im Krankenhaus behandelt werden. 25,4 Prozent der Einweisungen betrafen Patientinnen und Patienten über 65 Jahre. „Außerdem wurden rund 29 Prozent mehr Frauen (11.361) im Krankenhaus behandelt als Männer (8817)“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Hinter den Kreislauferkrankungen lagen als Ursache für einen Krankenhausaufenthalt an zweiter Stelle Krankheiten des Verdauungssystems (2079), gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (1876). Außerdem wurden Patienten wegen Neubildungen (1708), in der Regel Tumore, und Krankheiten des Atmungssystems (1523) ins Krankenhaus eingewiesen. Auffällig: Bei psychischen Störungen sind 39 Prozent mehr Männer (872) als Frauen (627) betroffen. Wegen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems werden hingegen 44 Prozent mehr Frauen (1108) als Männer (768) ins Krankenhaus eingewiesen.

Lange stationäre Aufenthalte bei psychischen Erkrankungen

Die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus liegt bei 5,4 Tagen bei Krankheiten des Verdauungssystems, 5,9 Tagen bei Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, 6,4 Tagen bei Krankheiten des Atmungssystems sowie 6,7 Tagen bei Neubildungen. Patienten mit psychischen Erkrankungen bleiben allerdings durchschnittlich 17,7 Tage stationär in den Kliniken.

