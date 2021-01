Arzneimittel: Noweda-Tochter baut Blisterzentrum in Schalke

Gelsenkirchen-Schalke. Die Steinweg Medical GmbH zieht von Castrop-Rauxel nach Gelsenkirchen. Am Ex-Netto-Standort werden künftig Medikamente portioniert und verpackt.

Dass sich auf dem Gelände eines geschlossenen Discounters ein Dienstleister mit einemhoch spezialisierten Gewerbebetrieb ansiedelt, ist als Nachfolgenutzung eher die große Ausnahme als die Regel - und zu der kommt es in Schalke. baut die Steinweg Medical GmbH ein Blisterzentrum auf. Die Firma verlegt ihren Firmensitz von Castrop-Rauxel nach Gelsenkirchen. Eröffnet werden soll der Betrieb mit rund 60 Beschäftigten noch im ersten Quartal 2021.

Unternehmen SMG verlegt den Sitz nach Gelsenkirchen

Die Steinweg Medical GmbH (SMG) gehört mehrheitlich der Noweda Apothekergenossenschaft und ist als Dienstleister für Vor-Ort-Apotheken tätig, die sich unter anderem auf die Arzneimittelversorgung von Pflegeeinrichtungen konzentrieren. SMG ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und benötigt mehr Platz und weitere Wachstumsperspektiven. Der neue Standort wird aktuell an der Magdeburger Straße auf einer Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern gebaut. Die alte Nettofiliale wurde dafür entkernt. "Stehen geblieben ist eigentlich nur die Hülle", sagt SMG-Geschäftsführer Henning Rüdiger. Kernstück des künftigen Betriebs ist ein großer Bereich, in dem ähnlich wie in einem OP-Saal unter Reinraumbedingungen (besondere Luftreinigung, konstante Temperatur, besondere Desinfektionsvorkehrungen) gearbeitet wird.

Wirtschaftsförderung vermittelte die Nachfolgenutzung in Schalke

„Mit der Ansiedlung der Steinweg Medical GmbH können wir ein zukunftsfähiges Unternehmen in unserer Stadt begrüßen, dessen Dienstleistungen – gerade in diesen Tagen – von wesentlicher Bedeutung für das Gesundheitswesen sind. Ganz nebenbei kann die Wirtschaftsförderung durch den Umbau des ehemaligen Netto-Marktes eine erfolgreich vermittelte Nachfolgenutzung verzeichnen“, freut sich der Gelsenkirchener Stadtrat Christopher Schmitt über den Ansiedlungserfolg.

Portionieren und Abpacken verschiedener fester Arzneimittel

SMG ist spezialisiert auf das Portionieren und Abpacken verschiedener fester Arzneimittel einer Dauermedikation wie etwa Tabletten, Kapseln und Dragees. 2006 wurde das Unternehmen gegründet und gilt als ein Pionier auf dem Gebiet der sogenannten patientenindividuellen Verblisterung. "Der Betrieb ist konstant gewachsen. In Schalke haben wir die Möglichkeit, auch weiter zu expandieren", sagt Rüdiger. Die Verblisterung gewinnt zunehmend an Bedeutung und gilt als moderne und sichere Form der individuellen Medikamentenversorgung, auch weil das Pflegepersonal entlastet und menschlichen Fehlern vorbeugt würde.

„Die Nachfrage nach unseren Services steigerte sich in den vergangen Jahren signifikant“, so Rüdiger. SMG beliefert bundesweit Apotheken, der Schwerpunkt liegt allerdings im Ruhrgebiet. der größte Teil der Belegschaft wird nach Schalke wechseln. Rüdiger sieht die Gesellschaft weiter auf Wachstumskurs: Wir freuen uns, dadurch auch neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“

Großhandelsunternehmen mit 20 Niederlassungen in Deutschland

Noweda als Mehrheitsgesellschafterin der Steinweg Medical GmbH ist ein pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der Schweiz. Eigentümer sind mehr als 9300 Apothekerinnen und Apotheker. Hauptsitz der Genossenschaft ist Essen. Der Gesamtumsatz des Pharma-Großhändlers - unter anderem mit mit rund 160.000 Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren - wird mit 7,8 Milliarden Euro angegeben.

