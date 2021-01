Ausbau der Lessing-Realschule Gelsenkirchen gestartet

Gelsenkirchen. Die ersten Module für den Erweiterungsbau in Gelsenkirchen sind angekommen. Bis zum Jahresende soll das Gebäude fertig sein.

Die Ausbau-Arbeiten an der Lessing-Realschule haben begonnen. Am Dienstag landeten die ersten der 57 Fertigmodule für das neue Gebäude auf dem Gelände an der Grenzstraße. Schwertransporter liefern die Module über die Straße "Zum Baugrund" an, die dafür zwischenzeitlich gesperrt wird.

Zehn Klassenzimmer plus Fachräume

Schulraum ist in Gelsenkirchen angesichts steigender Schülerzahlen mittlerweile ein knappes Gut; die Erweiterung der Realschule im Stadtsüden mit zehn Klassenzimmern, Differenzierungsräumen, naturwissenschaftlichen Fachräumen, Sanitäranlagen, Ergänzungsräumen und Lehrerzimmer soll unter anderem Erleichterung schaffen.

Drei Geschosse, barrierefrei

Bereits im Sommer 2018 hatte der Rat der Stadt im Rahmen der diese Erweiterung beschlossen. „Besondere Anforderungen hat die Stadt an die Unterrichtsräume für Physik und Chemie gestellt, um sie technisch hochwertig und modern auszurüsten", betont Stadtbaurat Christoph Heidenreich. Der dreigeschossige Bau verfügt neben Treppenhaus auch über einen Aufzug und ist damit komplett barrierefrei.

Mehr Möglichkeiten für Internationale Förderschüler

Mit den Neubau soll auch die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Internationale Förderklassen (IFÖ-Klassen) an der Lessing-Realschule zu unterrichten. IFÖ-Schüler sollen nach der sprachlichen Erstförderung in entsprechende Regelklassen wechseln können, dank Erweiterung auch im eigenen Stadtbezirk. „Der Erweiterungsbau der Lessing-Realschule ist nur eine von vielen noch folgenden schulbaulichen Maßnahmen zur Verbesserung der Raumsituation in Schulen unserer Stadt“, kündigt Bildungsdezernentin Anne Heselhaus an.

Erstes von mehreren Schul-Ausbauprojekten

Finanziert wird das Projekt im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“. Da diese Mittel in einem begrenzten Förderzeitraum abgerufen werden müssen, entschied man sich für einen Bau mit Fertigmodulen, die in einem Stück angeliefert werden. Vor Ort werden die Module lediglich miteinander gekoppelt. Eine Vorhangfassade mit Laminatplatten, teilweise in Holzoptik, soll die Modulteile verdecken und "das hochwertige Erscheinungsbild abrunden", so die Stadt. Fertigstellung und Gestaltung des Außengeländes sind bis Jahresende 2021 geplant.

Wer mag, kann den Aufbau live über die Webcam auf https://www.alho.com/de/medien/webcam-lessing-realschule-gelsenkirchen/ verfolgen.

