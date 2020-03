Ausländische Studenten lernen Leben in Gelsenkirchen kennen

Russland, Ukraine, Serbien und die Türkei an einem Tisch. Friedlich, lustig, aufgeschlossen, tolerant. Die Situation trifft man zurzeit nicht in der großen Politik an, sondern in Gelsenkirchen in der Kunststation Rheinelbe: vier Austauschstudenten, die seit dem 20. Januar Deutschland besuchen - ein Beitrag zur Völkerverständigung. Ermöglicht haben diesen Besuch die Studentenorganisation Aiesec, die interkulturellen Fachdienste der Awo und die Stadt. Die Studenten sollen Impulse und Beispiele für ein gelungenes Zusammenleben in ihren Heimatländern erhalten.

Auf einer Fachtagung wird über gelungenes Zusammenleben disktuiert

Die Awo mit ihren zahlreichen Netzwerkpartnern ist Bindeglied und Anlaufstelle für die Studenten. Zum Abschluss des fast siebenwöchigen Aufenthaltes wird es am Mittwoch, 4. März, eine interaktive Fachtagung zum Thema „Gelungenes Zusammenleben gestalten“ mit 200 Teilnehmern geben. „Ziel ist es, gemeinsam Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, angelehnt an die intensive Gelsenkirchener Erfahrung. Die Veranstaltung wird über Soziale Medien, wie Twitter, übertragen“, erklärt Tagungskoordinator Admir Bulic.

Studenten aus vier Nationen sammeln in Deutschland Erfahrungen

Er strahlt und hat allen Grund zur Freude. Denn als die Studenten Ekaterina Rusanova (Russland), Ahmet Kerim Bekcan (Türkei), Dana Manzhula (Ukraine) und Bojana Dzambas (Serbien) erzählen, was sie von ihren vielen Erfahrungen und Kontakten in Gelsenkirchen nach Hause mitnehmen, kommt genau das, was Ziel des Austausches war: Man kann mit unterschiedlichsten Nationen miteinander leben, wenn man Toleranz und vor allem Respekt gegenüber anderen mitbringt.

Die jungen Menschen wurden direkt in die Arbeit der Awo eingebunden

Um den Studenten einen möglichst tiefen Einblick in die deutsche Gesellschaft und das Leben in Gelsenkirchen zu geben, hat die Awo sie von Anfang an in die Arbeit eingebunden. Nicht dabei stehen und gucken, sondern mit anpacken, war und ist die Devise. Die jungen Menschen zwischen 20 und 30 Jahren sollen direkt vor Ort erleben, wie man in der Stadt mit mehr als 140 Nationen zusammen lebt, zusammen arbeitet und vor allem Probleme anpackt und Lösungen findet.

Es geht um Herausforderungen und Chancen

Dabei geht es nicht darum, Schwierigkeiten im Zusammenleben zu überdecken. „Es geht um Herausforderungen und Chancen“, erklärt Admir Bulic mit Nachdruck. Die vier Studenten lernten, was Völkerverständigung heißt. Die Awo nahm sie mit vor Ort: zu Sprechstunden, Begegnungen, sozialen Brennpunkten, Hausbesuchen, Streetwork, Beratung und Begegnung. Aber auch der Punkt „Party“ sei nicht zu kurz gekommen, versichert Bulic.

Flüchtlinge und Asylsuchende kennen die Studenten aus eigener Erfahrung nicht

Wohnen dürfen sie im farbenfrohen Atelier der Künstlerin Marion Mauß, die ihnen für „Wohnen und Arbeiten unter einem Dach“, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Viele nachhaltige Eindrücke nehmen die Studenten ihren Worten nach mit. Zum Beispiel, dass die Menschen aller Nationen viel mehr verbindet als trennt. Spannend war für alle, der Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden. „Das Phänomen kennen wir in der Ukraine nicht“, sagte Dana Manzhula. Auch die anderen drei Studenten hatten keine ähnlichen Erfahrungen. Die Awo vermittelt auch, dass es nicht den einen Weg in der Sozialarbeit gibt, sondern viele Ansätze.

Die Deutschen halten sich streng an Regeln und Vorschriften

Zwei Besonderheiten fielen den vier jungen Leuten auf: „In Deutschland gibt es ein Sozialsystem, das jedem Halt und Hilfe bietet, der auch selbst etwas für die Gesellschaft tut.“ Und: „Die Deutschen halten sich unglaublich streng an Regeln und Vorschriften. Das ist in anderen Ländern anders“, stellten sie lachend fest.