Bauarbeiter in Gelsenkirchen bestohlen: Fahndung per Foto

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Ein Dieb und EC-Kartenbetrüger hat einen Bauarbeiter in Gelsenkirchen bestohlen. Der Gesuchte wurde beim Geldabheben aber gefilmt.

Von jetzt veröffentlichten Aufnahmen einer Überwachungskamera verspricht sich die Polizei, einen Diebstahl auf einer Baustelle aus dem Vorjahr aufzuklären und den Täter zu fassen.

Nach Polizeiangaben erstattete am 10. September vergangenen Jahres ein 53 Jahre

alter Bauarbeiter Strafanzeige bei der Behörde. Er hatte sich seinerzeit gegen 12 Uhr auf einer Baustelle an der Emmastraße in Bulmke-Hüllen umgezogen und wollte gerade nach Hause fahren, als er bemerkte, dass seine Wertsachen gestohlen worden waren.

Kurze Zeit später hob ein Unbekannter mit der ebenso gestohlenen EC-Karte Geld vom Konto des Bauarbeiters ab. Hinweise an die Polizei: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240. Weiterer Fotos des Gesuchten sind hier zu finden: https://url.nrw/4qY.

