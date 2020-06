Betrüger mit "Freund"-Masche in Gelsenkirchen aufgeflogen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen Ein angeblich "alter Freund" hat in Gelsenkirchen versucht, einem Senior wohl gefälschte Designerware anzudrehen: Festnahme und Strafverfahren.

Einen guten Riecher hatte ein Polizeibeamter. Er beobachtete in seiner Freizeit einen verdächtigen Verkauf aus einem Auto heraus. Seine Vermutung trog nicht: Ein Mann aus Berlin hat versucht, einem Senior eine vermutlich gefälschte Designerjacke zu verkaufen. Und: Im Wagen befanden sich noch mehr Waren.

Der Polizei zufolge sprach der Fahrer am Mittwoch, 17. Juni, den 81-Jährigen gegen 16.10 auf dem Erlenbruch in Bulmke-Hüllen an. Er stieg aus, umarmte ihn und versuchte, ihm eine Jacke zu verkaufen. Der Beamte hielt darauf einen Motorradpolizisten an, der dem dubiosen Straßenverkauf auf den Grund ging.

Im Auto lagen noch mehr Jacken, Taschen und Sonnenbrillen - vermutlich gefälscht

Dabei kam laut Polizei heraus, dass sich der 46-Jährige als "alter Freund" des Seniors ausgegeben und ihm vermeintliche Designerware zu einem günstigen Preis angeboten hatte. Der Senior kannte seinen Gegenüber aber gar nicht. Im Auto des Berliners befanden sich noch weitere, vermutlich gefälschte Jacken, Taschen und Sonnenbrillen.

Nach Angaben der Polizei ist der Berliner ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen, der Wagen nicht ordnungsgemäß versichert. Der Verkäufer wurde darauf vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden Beamte eine dreistellige Summe Bargeld. Dem Berliner wird nun versuchter Betrug, Verstoßes gegen das Markengesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu Last gelegt.

