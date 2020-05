Corona: Ansturm der Fifty-Fifty-Fans überfordert Technik

Die Direktübertragung der Musiktheater-Show „Fifty-Fifty“ am 1. Mai um 20.15 Uhr geriet zu einem Riesenerfolg. Die Konzertbesucher in den heimischen Wohnzimmern verfolgten begeistert das Live-Spektakel über Computer, Laptop oder Handybildschirm. Alle? Nein, nicht alle, wie ein enttäuschter Leser der WAZ-Redaktion schrieb. Er bekam einfach keinen Empfang und konnte die Quizshow so nicht verfolgen: „Zuerst bekamen wir nur Standbilder, dann flackerte es ein wenig, dann wieder Standbilder …“

„Ja“, bestätigte MiR-Sprecherin Anna-Lea Knubben auf Nachfrage, „es hat Fälle gegeben, da hat die Übertragung nicht geklappt.“ Auch im Musiktheater hätten sich einige Menschen gemeldet, die die Show nicht sehen konnten. Das Format habe wohl vor allem im sozialen Netzwerk Facebook gut funktioniert, aber auf der MiR-Seite habe es schon mal Aussetzer und Fehlermeldungen gegeben.

Nicht reibungslos auf allen Browsern

Dazu Christoph Nagler, im Musiktheater für die Neuen Medien zuständig: „Für einige User gab es auf der Seite MiR.Alternativ Schwierigkeiten beim Diese waren darauf zurückzuführen, dass das Netzwerk des Anbieters nicht verlässlich mit dem Nutzeraufkommen klar kam und offensichtlich auch der angebotene Videoplayer nicht reibungslos in allen Browservarianten läuft.“

Tatsächlich waren die Zugriffe auf die Seite sehr hoch. Knubben: „Wir haben nicht mit einer so großen Zahl an Zuschauern gerechnet.“ Das Interesse an diesem Format war schlicht gigantisch, hunderte Menschen kommentierten das einstündige Konzert live mit. Die meisten Rückmeldungen, freut sich Anna-Lea Knubben mit dem MiR-Team, seien aber sehr positiv gewesen. So gibt es bereits Überlegungen, ein solches Format als Live-Übertragung aus dem ansonsten noch zu wiederholen.

Weiterhin im Netz zu sehen, rund um die Uhr

Und ein kleiner Trost für all diejenigen, die das Konzert nicht sehen konnten: Auf der Facebook-Seite des Musiktheaters, die öffentlich ist, ist noch bis zum Sommer die Aufzeichnung zu sehen. Nicht mehr live, dafür aber rund um die Uhr.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.

Folgen Sie uns auf Facebook.