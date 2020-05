Corona: Aufmunterung für Musiktheater-Team Gelsenkirchen

„Kleine Pause? Wir halten durch!“ Mit diesem Slogan steht der Förderverein des Musiktheaters im Revier (fmt) auch in den Zeiten geschlossener Türen an der Seite des Opernhauses. Vor einigen Tagen rief der fmt-Vorstand seine über 1000 Mitglieder dazu auf, per Foto kleine Botschaften ans MiR-Team und seine Besucher zu senden. Daraus entstand nun ein kleines, witziges Durchhaltevideo, das auf der Facebook-Seite des MiR und des fmt zu sehen ist.

Du liegst MiR am Herzen

„MiR seid ihr nach Abstand am liebsten“, hält da zum Beispiel ein fmt-Mitglied in die Kamera. Ein anderer schreibt: „Gemeinsam schaffen wir das“ und zitiert Antoine Saint-Exupéry. Eine Besucherin formt mit den Händen ein Herz, vor sich die Botschaft: „Du liegst MiR am Herzen.“ ist so zu sehen: „MiR packen dat!“ Und ein Baby lächelt mit dem Schild in die Kamera: „Ohne MiR bleibt Papa hier!“

Mehr Besucher auf Fördervereins-Seite

Viele zeigen einfach: Daumen hoch fürs Musiktheater! Und schreiben: „Wir fürs MiR“. Und dazu singt, mit Joachim G. Maaß, natürlich ein Ensemble-Mitglied. Christiane Wilke, die erst kürzlich Dr. Rudolf Rezori im fmt-Vorstand ablöste, registrierte in den letzten Wochen der Corona-Krise einen verstärkten Besuch der Mitglieder auf der fmt-Facebook-Seite: „Wir werden sicherlich noch einmal zu Solidaritätsbotschaften ans MiR aufrufen.“ Denn das Interesse an dem, was derzeit passiere, sei groß. So informiert auch der regelmäßige fmt-Rundbrief regelmäßig über den Stand der Dinge am Opernhaus, zuletzt mit Informationen von MiR-Geschäftsführer Tobias Werner. Seine Botschaft: „Wir sehen eine große Anteilnahme der Öffentlichkeit an unserer Situation. Das erfüllt uns mit großer Freude.“

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.