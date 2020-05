Corona: Bielendorfer tritt erst im Januar in der Kaue auf

Gelsenkirchen-Heßler Die Gastspiele von Bastian Bielendorfer und Lisa Feller in der Gelsenkirchener Kaue sind verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Trotz der zahlreichen Lockerungen, die die NRW-Landesregierung in dieser Woche beschlossen und verkündet hat, können im ersten Halbjahr 2020 keine Comedy- und Kabarettveranstaltungen der emschertainment GmbH stattfinden, meldet das Unternehmen. „Wir bedauern diesen Umstand sehr. Wir sind allerdings froh, dass wir alle Veranstaltungen verlegen konnten und diese im zweiten Halbjahr 2020 oder im ersten Halbjahr 2021 nachgeholt werden“, erklärt der Geschäftsführer der emschertainment GmbH, Helmut Hasenkox.

Mit Bastian Bielendorfer und Lisa Feller sind nun die letzten geplanten Veranstaltungen in der Kauer an der Wilhelminenstraße verlegt worden. Das "Lehrerkind" Bastian Bielendorfer wird vom 17. Mai 2020 auf den 26. Januar 2021 verlegt. Lisa Feller sollte eigentlich am 28. Mai in der Kaue zu Gast sein. Diese Veranstaltung wird am 12. Dezember dieses Jahres nachgeholt. Karten für die jeweiligen Veranstaltungen behalten für den Nachspieltermin ihre Gültigkeit. Ständig aktualisierte Informationen gibt es unter www.emschertainment.de.

