Corona: Eine Seelsorgerin gibt Tipps gegen Einsamkeit

Das Leben, wie wir es kannten, es existiert nicht mehr. Sport, Kino- und Konzertbesuche, Essen im Restaurant, Treffen mit Familie und Freunden: Alles fällt im Moment weg. Beim Einkauf gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Kurzarbeit, Angst vor der Insolvenz, der Versuch, im Homeoffice Arbeit und Kinderbetreuung zu organisieren.Die Einschnitte, die das Coronavirus für den Alltag aller bedeutet, sind tief. Sie überfordern, machen so manchen ängstlich und hilflos. Viele Menschen suchen deshalb in diesen Tagen bei Seelsorgern nach Rat.

Anke M. (Name geändert) arbeitet bei der Telefonseelsorge. Seit zwölf Jahren hat die Gelsenkirchenerin ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen, die bei der Hotline anrufen. Auch während der Covid-19-Pandemie sitzt sie bei der Telefonseelsorge in Essen, deren Träger derOrtscaritasverband und der evangelische Kirchenkreis sind, am Hörer – unter verschärften Hygienemaßnahmen. „40 Prozent der Anrufe drehen sich im Moment um Corona“, sagt sie. „Bei fast 30 Prozent davon spielt Einsamkeit eine Rolle.“ Die Anrufer der kostenlosen Hotline, so berichtet Anke M., kommen aus allen Gesellschaftsschichten, „auch Menschen aus Hilfsbereichen wie Polizei oder Pflege rufen an“.

Droht eine "Einer-gegen-Alle"-Einstellung?

Genauso unterschiedlich wie ihr Hintergrund, sind ihre Beweggründe: „Manche haben Angst vor der gesellschaftlichen Entwicklung, dass sich Hilfsbereitschaft in eine 'Einer gegen Alle'-Mentalität umkehrt. Andere fürchten, ihre Liebsten zu verlieren, oder haben Angst vor dem Alleinsein, der Isolation“, zählt sie auf. Aber auch ganz alltägliche Dinge quälten die Anrufer, etwa die Sorge vor Medikamentenengpässen.

Viele Menschen seien zudem überfordert mit den vielen Informationen, die tagtäglich auf sie einprasseln. „Die Überflutung mit Nachrichten wird als schwierig empfunden“, sagt Anke M. Gerade, wenn jemand allein sei und sich mit niemandem austauschen könne, sei es schwer, die Eindrücke zu filtern.

Wichtig: Tagestruktur und viel Kommunikation

Die ehrenamtliche Seelsorgerin hat für diese Probleme vor allem praktische Tipps parat: Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, den Tag zu strukturieren, Rituale zu pflegen – etwa ein Tagebuch zu schreiben. Außerdem könne es helfen, Nachrichten bewusst nur zwei oder drei Mal am Tag abzurufen und stattdessen viel zu kommunizieren – per Telefon, Skype, im Chat oder über Briefe.

Anke M. rät indes davon ab, die aktuelle Situation ständig mit der Vergangenheit zu vergleichen. Stattdessen könne es helfen, zu akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Für Notfälle sollte jeder wichtige Krisennummern zur Hand haben, etwa die der Telefonseelsorge, oder die App „Krisenkompass“ für suizidale Krisen herunterladen.

"Montagszettel" gegen den Lagerkoller

Und wie geht Anke M., die im Gelsenkirchener Norden lebt, selbst mit der Situation um? „Ich mache mir einen kleinen 'Montagszettel', auf dem auch Kleinigkeiten draufstehen, zum Beispiel der Essens- und Einkaufsplan für die nächsten 14 Tage, Betten beziehen, Schreibtisch aufräumen, Unterlagen sortieren, Gartenarbeit, jemanden anrufen.“ Außerdem versuche sie, über verschiedene Kommunikationskanäle soziale Kontakte zu pflegen, viel zu lesen und auch mal zu genießen: „Abends mit einem Glas Wein im Warmen fernsehen.“

>> Info: Die Telefonseelsorge

Die kostenlose Hotline der Telefonseelsorge ist deutschlandweit unter 0800/1110111, 0800/1110222 und 116 123 erreichbar. Auf der Webseite www.telefonseelsorge.de gibt es die Möglichkeit von Beratungen per E-Mail oder im Chat.

Seit Mitte März ist die kostenlose App "Krisenkompass" für IOS und Android verfügbar. Mit verschiedenen Funktionen wie einem Tagebuch und persönlichen Archiven für positive Gedanken, Fotos oder Lieder kann ein Rüstzeug für schlechte Momente gepackt werden. Darüber hinaus gibt es Materialien, die in Krisensituationen hilfreich sind, Hinweise zu beruhigenden Techniken, sowie direkte Kontaktmöglichkeiten zur Telefonseelsorge und anderen professionellen Anlaufstellen.

Wer sich selbst bei der Telefonseelsorge engagieren möchte, kann sich unter 0201/747480 oder info@telefonseelsorge-essen.de melden. Je nach Verlauf der Corona-Pandemie beginnt im Mai oder Juni ein neuer Ausbildungskurs.

