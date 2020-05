Corona: Erste Öffnungen in Gelsenkirchen ohne Negativeffekte

Die erste Bilanz fällt gut aus: Zwei Wochen nach den ersten Lockerungen der Corona-Auflagen sind keine negative Auswirkungen in Gelsenkirchen feststellbar. „Wir sind erstaunt, dass das Infektionsgeschehen im Moment nicht nur nicht zugenommen hat, sondern sich so entspannt zeigt, wie lange nicht mehr. Durch die Inkubationszeit des Virus können die Effekte dieser Maßnahmen erst jetzt, nach Ablauf von 14 Tagen, sicher eingeschätzt werden“, erklärt Klaus Mika, Leiter des Referats Gesundheit der Stadt.

Rund 100 Tests am Tag allein durch die Stadt -- plus Kliniken und Arztpraxen

Rund 100 Tests auf eine Infektion mit Covid-19 nimmt das Gesundheitsreferat täglich ab, insgesamt sind es hier bislang 5436 Testungen gewesen. Hinzu kommen 450 Testabstriche im. Dort wurden seit Anfang April 500 Patienten begutachtet -- nicht alle wurden getestet. Voraussetzungen für Tests sind: Kontakt mit positiv gestesten Personen, Zugehörigkeit zur Risikogruppe und Covid-typische Symptome. Nur bei Menschen, die in besonders oder Kliniken arbeiten, wird auch getestet, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind. Tests gebe es genug, der Bestand habe sich aufgebaut, versichert Sozialdezernent Luidger Wolterhoff. Unsystematische Tests gäben aber keine für die Bewertung der Gesamtlage verwertbaren Ergebnisse.

Gesamtinfektionszahl erst nach 32 Tagen verdoppelt

Nicht zentral gezählt werden bisher Tests bei niedergelassenen Ärzten sowie in Kliniken. Nur wer an einer dieser drei Stellen positiv getestet wurde, fließt in die Gesamtstatistik ein. Die listet derzeit bei insgesamt 361 bekannten Infektionen 96 aktiv Infizierte auf. Klaus Mika zieht daraus folgende Bilanz: „Das zeigt, dass die Gelsenkirchener sich insgesamt gut an die Regeln gehalten haben und dass die bisherige vorsichtige Lockerung der richtige Weg zu sein scheint.“

5,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche

Die Kurve der Neuinfektionen ist abgeflacht. Die Zahl der Gesamtinfektionen verdoppelt sich derzeit nach 32 Tagen, anfangs sei das nach sieben Tagen erfolgt, so Mika. 5,3 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner gibt es derzeit in Gelsenkirchen. Die kritische Marke, ab der laut Vorgabe des Bundes wieder über einschränkende Maßnahmen zu entscheiden ist, sein wird, liegt bei 50 neuen Fälle pro 100.000 Einwohner und Woche.

Von den 361 Infizierten in Gelsenkirchen waren bisher 81 Personen 60 Jahre und älter, 280 waren unter 60 Jahren alt. Von den 96 aktiv Infizierten in der Stadt werden sechs stationär in Krankenhäusern betreut. „Dabei hat sich unser Angebot des Mobilen Testservices, das wir gemeinsam mit dem DRK betreiben, sehr bewährt“, betont Klaus Mika. Bis zu 50 Autos sind täglich im Einsatz, um bei begründetem Verdacht auf eine Corona-Infektion die Patienten direkt zu Hause zu testen.

