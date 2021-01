Corona-Folgen: Vom Bergmann zum Kaufmann – doch was nun?

Corona und die Folgen: Michael Ziebarth hat in seinem Leben viel und hart gearbeitet. Nun bangt der Gelsenkirchener Händler um seinen Laden in Erle.

Gelsenkirchen. Wie geht’s weiter? Diese Frage stellen sich derzeit viele Gelsenkirchener Geschäftsleute. Auch Michael Ziebarth weiß nicht, wo sein Weg hinführt.

Dem Gefühl der Ungewissheit begegnet er nicht zum ersten Mal in seinem Leben. Er war Bergmann und Tortechniker. Jetzt ist Michael Ziebarth Betreiber einer Werbeagentur und Ladeninhaber. „Ich habe einen sehr bunten Lebenslauf“, sagt der gebürtige Gelsenkirchener.

Corona und die Folgen: vom Bergmann zum Kaufmann - was nun?

Beruflich fing alles 1978 Innerhalb von drei Jahren ließ er sich dort zum Betriebsschlosser ausbilden. Für 900 Mark verlegte er Rohrleitungen, kontrollierte Pumpen oder wartete Dieselloks.

„Datt war eine Menge Brot damals“, sagt er. Anfangs arbeitete er im gelernten Beruf, bewarb sich dann aber als Hauer. „Bohren, Schießen, Bauen und Laden haben wir datt damals genannt“, sagt Ziebarth, der an mancher Stelle einen ausgeprägten Ruhrgebietsdialekt pflegt, über die Arbeit.

„Damals ging es noch darum, sich vor den Kumpels zu beweisen"

Für das Bohren wurde ein vier bis sechs Meter langer Bohrer mit erheblichem Gewicht genutzt. „Ich weiß noch, anfangs hat der Bohrhammer bestimmt, watt Sache is‘“, erinnert sich der ehemalige Bergmann. Schießen (Patronen wurde in die Bohrungen gesteckt), Bauen (die Fläche wurden mit Stempel aus Holz und Eisen abgesichert) und Laden (Berge und Gestein wurden verladen und abgefördert) folgten.

„In den ersten drei Wochen war ich fix und fertig. Ziebarth beschreibt seine damalige Statur als eher schmächtig. Auch trug er langes Haar, das damals gerade von den älteren Kumpels nicht so gerne gesehen war.

Was man auf der Zeche gelernt hat, war Maloche

Trotzdem gehörte er schnell dazu. Innerhalb eines Jahres schaffte er es, gleich drei Lohngruppen hochzusteigen. Eine Seltenheit. In diesem Zeitraum gelang den meisten Bergleuten gerade einmal der Aufstieg um eine Stufe. „Watt man auf der Zeche gelernt hat, war Maloche. Das begleitet einen für den Rest des Lebens. Auch heute noch getreu dem Motto: Aufgeben ist keine Option!“

bereits geschlossen hatten, merkte Ziebarth: Das Zechensterben rückte näher. 1986 teilte er dem Reviersteiger mit, dass er sich etwas Neues suchen wolle. Er meldete sich beim Arbeitsamt mit den Worten „Ich brauche Arbeit“.

Nach einem Unfall entschied sich Ziebarth, ganz neues Terrain zu betreten

Durch ein persönliches Telefonat mit dem damaligen Chef von Welke Stahlbau erreichte er von einem auf dem anderen Tag sein Ziel. Mitte der 1980er erhielt er bei „Kaldunski + Löhr“ einen Job als Tortechniker. Zehn Jahre lang war er für die Herstellung, den Bau und die Wartung von Toranlagen zuständig.

Nach einem Unfall entschied Ziebarth sich schließlich, ganz neues Terrain zu betreten. Nach einer Ausbildung zum Werbekaufmann sowie Weiterbildungen zum DTP-Fachmann und Multimediadesigner gründete er 2004 seine Werbeagentur “zipdesign“, die bis heute besteht und größtenteils auf Folien- und Werbetechnik spezialisiert ist.

Im Jahr 2017 eröffnete Ziebarth mit seiner Lebensgefährtin das Grubi's Galeria

2017 traf er eine erneute berufliche Entscheidung und eröffnete zusammen mit seiner Lebensgefährtin ein Ladenlokal an der Cranger Straße in Erle: „Grubi’s Galleria“. Dort schließt sich der Kreis zu seiner beruflichen Vergangenheit: Der Gelsenkirchener verkauft hier nun teils selbstgestaltete Bergmanns- und Ruhrgebietsartikel. Lokalbezogene T-Shirts, Freizeitkleidung, Volkskunst, Geschenkartikel und vieles mehr lassen sich normalerweise hier entdecken.

Coronabedingt ist der Laden momentan geschlossen. Die Veranstaltungen, die die meisten Einnahmen erzielten, fallen seit einem Jahr weg. Viel Zeit und Kraft opferte er im vergangenen Jahr für einen Onlineshop, aber der erhoffte Erfolg blieb bislang aus.

„Du siehst, wie alles, was du aufgebaut hast, den Bach runtergeht“

„ ́Ne echte Katastrophe ist datt. Insgesamt merken wir derzeit einen Umsatzeinbruch von mehr als 50 Prozent. Du siehst, wie alles, was du aufgebaut hast, den Bach runtergeht“, sagt Ziebarth. Auch für die umliegenden Händler in Erle sieht er schwarz. „Es gibt viele Mittelständler, die es gerade sehr schwer haben. Die müssen wir unterstützen. Was machen wir, wenn alle Läden weg sind?“

Durch seine jahrelange Handwerkserfahrung bietet er derzeit als „zazi-Haushaltsservice“ Reparaturarbeiten rund um Haus, Hof und Garage an. „Das ist meine Hoffnung für die nächsten Wochen und Monate“, sagt er.

Michael Ziebarth war auch mal als Roadie unterwegs

Michael Ziebarth arbeitete nebenberuflich auch als Roadie auf Konzerten. Er war es, der den Verein IKM für Musiker 1997 gründete und 2004 als Vorsitzender in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen das Musikprobenzentrum Consol4 ins Leben rief.

Grubi ́s Galleria bietet im Lockdown „Click & Collect“ an. Die Produkte können im Onlineshop ausgesucht, telefonisch bestellt (0209-92417166) und nach Termin abgeholt werden. Folgender Link führt zum Onlineshop: grubis-shop.de

