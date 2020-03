Corona: Gelsenkirchener Freunde sagen besondere Party ab

Nicht nur beruflich trifft die Corona-Krise den Gelsenkirchener Reisebüro-Betreiber André Vöge. Auch sein Privatleben bleibt von den Vorsichtsmaßnahmen, die Bund, Land und Kommune angeordnet haben, nicht unberührt. Eine für den kommenden Samstag von langer Hand geplante, ganz besondere Geburtstagsparty ist abgesagt – fürs Erste.

Patrick Vahle, Lilo Weßel und André Vöge sind seit Jahrzehnten befreundet, „zum Teil seit der Grundschule“, erzählt Vöge. Anfang des Jahres sind alle drei kurz hintereinander 50 Jahre alt geworden. Das sollte groß gefeiert werden. Vor 20 Jahren hatte das Trio bereits die 30. Geburtstage zusammen zelebriert. „Gemeinsam wollten wir jetzt die 150 feiern“, so Vöge. Die Einladungen an 140 Gäste waren längst verschickt, der Caterer gebucht und die Location stand. Am 21. März sollte die große Sause im Paul-Loebe-Haus steigen. Am Freitag entschieden sich die Freunde dann, die Party abzusagen. „Wir hatten schon Zusagen trotz Corona, aber viele wären nicht gekommen. Und inzwischen steht fest, dass die Feier wegen des Veranstaltungsverbots sowieso nicht hätte stattfinden dürfen“, sagt Vöge.

Verständnis für die Maßnahmen

Und auch, wenn er die Absage bedauert, steht er doch hinter denangeordneten Vorsichtsmaßnahmen. „Ich halte das für richtig“, macht er deutlich. Der finanzielle Schaden sei immerhin gering gewesen. Das liege vor allem daran, dass der Cateringbetrieb Schweißguth aus Gelsenkirchen den Auftrag kostenfrei storniert habe. Geschäftsführer Marco Schweißguth erklärt, dass er diese Möglichkeit aktuell allen Kunde biete, obwohl er selbst durch die Krise auf eine existenzbedrohliche Notlage zusteuert. „Wir hoffen, dass die Partys nachgeholt werden – mit uns als Caterer.“

Und genau das planen Patrick Vahle, Lilo Weßel und André Vöge: „Wir suchen nach einem Nachholtermin nach dem Sommer“, kündigt Vöge an. Dann, so hoffen die Freunde, können sie auch gleich darauf anstoßen, die schweren Zeiten überstanden zu haben..

Hier geht es zum Gelsenkirchener Coronavirus-Newsblog.

Mehr Nachrichten aus Gelsenkirchen finden Sie hier.

Die Lokalredaktion Gelsenkirchen ist auch bei Facebook.