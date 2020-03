Corona: Gelsenkirchener Gemeinde lädt zu Andacht per Podcast

Kein Gottesdienst, kein Abendmahl in Corona-Zeiten, aber die Verkündigung soll nicht auf der Strecke bleiben: Die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Buer veröffentlicht ab Mittwoch, 25. März, auf ihrer Homepage täglich eine Andacht - per Audiodatei. Jeden Tag ist ein anderer Pfarrer an der Reihe, einen Psalm auszulegen, eine Fürbitte, das "Vater-unser" sowie einen Segen zu sprechen. Kantorin Martina Wronski begleitet das Format mit Orgelspiel und Gesang.

"Auch wenn wir derzeit nicht zusammenkommen können, so bleibt der Auftrag zur Verkündigung sehr wohl bestehen. Wir sind überzeugt, dass es den Menschen gut tut, wenn sie nicht nur alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen, sondern auch etwas hören zu den moralisch-ethischen Maßstäben in dieser Zeit", so Pfarrerin und Presbyteriums-Vorsitzende Karla Wessel.

Zwar gebe es Möglichkeiten, im Radio oder Fernsehen Andachten zu verfolgen. Aber es sei etwas anderes, die vertraute Stimme des eigenen Pfarrers aus der Gemeinde zu hören. Pfarrerin Wessel wechselt sich mit ihren Kollegen Antje Grüter, Stefan Iwanczik, Matthias Siebold und Vikarin Mirjam Domke ab. Der Vorteil des Trinitatis-Angebots (https://www.trinitatis-buer.de/)sei zudem, den Text auch mitlesen zu können.

Darüber hinaus verweist sie auf die ökumenische Aktion, um 19 Uhr die Glocken zu läuten. Die Bürger seien aufgerufen, eine Kerze ins Fenster zu stellen und für die Helfer in der Coronakrise und die Erkankten zu beten.