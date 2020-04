Corona: Gelsenkirchener Handwerker fürchten Konjunkturflaute

Gelsenkirchen/Münster. Die Handwerkskonjunktur war fabelhaft – bis Corona kam: Die Bilanz der Handwerkskammer nach ihrer Umfrage unter 310 Firmen auch in Gelsenkirchen.

Bis Ende März ging es dem Handwerk im Kammerbezirk Münster noch fabelhaft. Die Betriebe waren weitgehend positiv gestimmt. Das ergab die Frühjahrs-Konjunkturumfrage, die die Handwerkskammer (HWK) Münster im März durchgeführt hat. Rund die Hälfte der insgesamt 310 antwortenden Betriebe bewertete ihre Geschäftslage allerdings vor den verordneten Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie.

HWK sieht Hilfsbedarf für Existenzgründer

„Mittlerweile sieht das Gesamtbild im Handwerk anders aus“, weiß Kammerpräsident Hans Hund aus zusätzlichen Blitzumfragen der HWK zu den Corona-Effekten auf das Handwerk, zuletzt Anfang April. Die meisten Branchen seien aus einer starken Position heraus in die Viruskrise gerutscht. Hund hofft, dass dies zusammen mit den Hilfsprogrammen dazu beitrage, die aktuelle Ausnahmesituation zu bewältigen. Weiteren Bedarf an Hilfen sieht HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz für Existenzgründer, die ebenso durchs Förderraster fielen wie Nebenerwerbsbetriebe, in denen oftmals Handwerker ihre unzureichende Rente aufbesserten. Unberücksichtigt seien auch Auszubildende, für die bislang kein Kurzarbeitergeld greife.

So gut wie Anfang März war die Einschätzung noch nie

Noch nie in der Konjunkturbeobachtung der Handwerkskammer gab es in einem März so viele Handwerksunternehmen, die ihre Geschäftslage mit „gut“ bewerteten wie 2020 – 61 Prozent der Befragten. 31 Prozent fanden ihre Lage „befriedigend“, nur acht Prozent sahen sich in einer schlechten Situation. Der Geschäftslageindikator, der Lage und Prognose zusammenfasst, betrug im Münsterland 135,2 Prozentpunkte und lag damit 9,4 Prozentpunkte vor der Emscher-Lippe-Region mit 125,8 Prozentpunkten. Die Umsätze stiegen weiter deutlich. Die Aufträge der Betriebe reichten noch bis vor Kurzem durchschnittlich 8,5 Wochen weit. Die Kapazitätsauslastung lag bei 80,9 Prozent. An der Spitze lag das Ausbaugewerbe (73,2 Prozentpunkte) und direkt dahinter das Bauhauptgewerbe (72,2).

56 Prozent haben bereits NRW-Soforthilfe beantragt

Mitte März und Anfang April führte die Kammer Blitzumfragen mit 1198 und 1455 Teilnehmern durch. Lag der Index für starke bis sehr starke Effekte durch das Virus auf die Unternehmen im März noch bei 22,1 Prozentpunkten, stieg er im April auf 30,5 Prozentpunkte. Der ermittelte Index berücksichtigt unter anderem Aufträge, Beschaffungsprobleme, Lieferfähigkeit, Umsatz oder auch Kurzarbeit und Personalabbau. Von den Betrieben haben laut HWK 56 Prozent die NRW-Soforthilfe bereits beantragt oder möchten dies tun.

