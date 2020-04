Corona: Gelsenkirchener verschenkt 2000 Schutzmasken

Atemschutzmasken sind während der Corona-Pandemie knapp. Der Gelsenkirchener Modeunternehmer Selim Sayan hat deshalb seine Kontakte genutzt und 2000 Masken der Schutzklasse FFP2 aus China bestellt. Statt diese zu verkaufen, verschenkt der Geschäftsführer von Navahoo Fashion sie jedoch.

Während die meisten seiner Angestellten zuhause bleiben, hält Selim Sayan montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr die Stellung in seinem Geschäft an der Dickkampstraße 8. Auch sein Laden ist zwar noch geschlossen, wer am Fenster nach einer Atemschutzmaske fragt, bekommt sie dennoch herausgereicht. Geld verlangt der Unternehmer dafür nicht. Sayan erklärt, er wolle den Menschen in der Krise helfen.

Masken zuerst Arztpraxen angeboten

Deswegen, sagt er, habe er auch zuerst der Polizei, der Feuerwehr und Arztpraxen Masken angeboten. Die übrigen gebe er nun an alle ab, die an sein Fenster kommen. Damit möglichst niemand das Angebot ausnutzt, führt der Unternehmer Buch und gibt pro Person maximal zwei Stück heraus. Er freut sich darüber, so schon vielen geholfen zu haben. "Eine Frau hat sogar geweint", sagt er.

