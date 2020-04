Corona in Gelsenkirchen: Geht die Luftverschmutzung zurück?

Die Gelsenkirchener Kurt-Schumacher-Straße morgens um halb neun auf dem Weg von Buer in die City: Wo sich sonst eine Blechschlange gemächlich von Ampel zu Ampel bewegt, sind nur wenige Autos unterwegs. Der Verkehr geht flüssig voran, es gibt kaum Wartezeiten an den Signalanlagen. Und auch in der Gegenrichtung ist auf Höhe der Schalker Meile kaum etwas los.

Dass das öffentliche Leben gerade in den Standby-Modus versetzt wurde und die Menschen wann immer es geht zuhause bleiben, es scheint sich auf den Straßenverkehr auszuwirken. Und weniger Autos bedeuten auch weniger Emissionen, oder? Gerade auf der vielbefahrenen Nord-Süd-Achse, die wegen der hohen Luftverschmutzung bereits von Diesel-Fahrverboten bedroht war. Doch die Sensoren der Messstation des Landesumweltamts messen in diesen Tagen trotz gefühlt deutlich geringerem Verkehrsaufkommen hohe Stickoxidwerte.

Spitzenwerte liegen weiter über 50 Mikrogramm

In der vergangenen Woche, von Montag, 30. März, bis Sonntag, 5. April, lagen die Höchstwerte der Stickstoffdioxidkonzentration jeden Tag bei über 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Am Mittwoch waren es in der Spitze 85 Mikrogramm gesundheitsschädliches NO2. Die Werte liegen damit zwar im Schnitt unter denen, die im selben Zeitraum im Jahr 2019 gemessen wurden – damals waren es maximal 89 Mikrogramm –, sie sind aber noch immer recht hoch. Denn zulässig ist ein Grenzwert von 40 Mikrogramm im Tagesmittel.

Birgit Kaiser de Garcia, Sprecherin des Landesumweltamts warnt allerdings ausdrücklich davor, die Daten miteinander zu vergleichen. Denn die Werte würden durch verschiedene Faktoren beeinflusst: „Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle“, sagt die Expertin. „Bei Regen hält sich kein Staub in der Luft.“ Und tatsächlich: Während es in der vergangenen Woche sehr sonnig war, gab es im Vorjahr an vier der sieben Tage Niederschläge.

"Belastungen wie an Sonntagen"

Und während der Maximalwert am sonnigen Freitag bei 53 Mikrogramm lag, maß die Station am Mittwoch im Jahr davor trotz Regens bis zu 83 Mikrogramm. „Wir messen an den Stationen im Moment nicht die Belastungsspitzen, die wir sonst in der Rushhour messen“, beobachtet Kaiser de Garcia. Der Berufsverkehr scheint also messbar weniger geworden zu sein. Wie viele Autos zurzeit wirklich auf den Straßen unterwegs sind, wird nach Angaben der Stadt Gelsenkirchen zwar nicht erfasst, Kaiser de Garcia sagt jedoch: „Die Belastungen sind etwa so wie an Sonntagen.“

Prognose: Veränderung wird keine Rolle spielen

Die Sprecherin des Umweltamts mahnt jedoch, die aktuell niedrigeren Messergebnisse überzubewerten: „Wir müssen das gesamte Jahr abwarten.“ Nur bei langfristigen Messungen würden sich Schwankungen, etwa durch die Witterung, relativieren. Kaiser de Garcia prognostiziert mit Blick auf die Corona-Krise jedoch: „Je länger diese Zeit andauern wird, desto eher wird das in der Jahresauswertung eine Rolle spielen.“ Trotzdem, auch das macht sie deutlich, spiele eine solche Ausnahmesituation, die sich „hoffentlich nicht wiederholt“, langfristig keine Rolle. Schließlich gibt es kein Szenario, bei dem die Straßen unter normalem Umständen so leer wären wie aktuell.

Blick in die Nachbarschaft

Auch in anderen Städten, in denen die Luft sonst besonders verschmutzt ist, sind die NO2-Höchstwerte in diesen Tagen niedriger als üblich.

Trotzdem lagen sie unter anderem in Düsseldorf, Dortmund, Essen und Oberhausen noch immer weit über dem Grenzwert. Die Sensoren messen an Wochentagen auch dort häufig Konzentrationen von über 80 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft.

