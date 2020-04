Corona: Jugendzentrum Spunk bringt Kinder daheim auf Trab

Gelsenkirchen-Ückendorf. Einrichtung bietet Programm mit Kreativität, digitalen Schnitzeljagden und einer Hörspiel-Produktion. Angebot richtet sich an Ückendorfer Kids.

Nun ist es klar: Bis Anfang Mai bleibt es bei geschlossenen Jugendzentren. Auch das Ückendorfer Spunk ist davon betroffen. Trotzdem bietet das Team Kindern ein abwechslungsreiches Programm - für daheim.

Am Dienstag, 21. April, können sich Ückendorfer Kids ein Urzeitkrebse-Set nach Hause bestellen sowie ein Häkel-Set für eine gemeinsame Guerillia-Häkel-Aktion. Mit den erstellten Häkelstreifen können Laternen oder Bäume im Stadtteil eingehäkelt werden.

Gelsenkirchener Spunk lädt zu Leseclub-Challenge

Am Mittwoch, 22. April, startet die 4. Leseclub-Ralley mit Texten, Kurzgeschichten, Trickfilmen und Hörspielen. Zudem können sich Kids aus dem Stadtteil Perlenketten-Sets nach Hause bestellen. Am Donnerstag, 23. April, startet eine neue Foto-Challenge zur Erstellung einer Collage und als Bestellmöglichkeit für Ückendorfer Kids gibt es Klorollen-Tiere.



Um die Produktion eines weiteren Hörspiels geht es am Freitag, 24. April: Mädchen und Jungen sprechen per Sprachnachricht ihre Rollen ein, senden sie ans Spunk-Team, das dann alles zu einem Hörspiel zusammenschneidet. Auch ein Nähset kann dann wieder bestellt werden. Diesmal warten Knuddel-Buddies auf die Ückendorfer Kids. Fürs Wochenende können sich Interessierte ein Bilderrahmenset bestellen; zudem wird eine neue Actionbound-Einheit für eine digitale Schnitzeljagd für das Wochenende freigeschaltet.



Über die Aktionen informiert das Spunk etwa auf der Homepage www.spunk-ge.de und per WhatsApp-Broadcast; Interessierte schicken dann bitte den Text "Ich will News" an die Telefonnummer 0209 319 82 58.