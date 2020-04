Corona: Ostereinkäufe möglichst auf die Woche aufteilen

Gelsenkirchen. Ansturm befürchtet: Supermärke appellieren in der Corona-Krise an Kunden: Sie sollen die Ostereinkäufe aufteilen und rücksichtsvoll einkaufen.

Vor Feiertagen sind Supermärkte oft besonders voll. Obwohl das Osterfest in diesem Jahr wegen des Coronavirus nur im engsten Familienkreis gefeiert werden soll, fürchten Händler einen Ansturm vor dem kommenden Wochenende. Sie appellieren dieshalb an die Kunden, ihre Einkäufe auf die Tage vor Gründonnerstag und Karsamstag aufzuteilen. "Angesichts der überall in Deutschland geltenden Zugangs- und Abstandsregelungen in den Märkten, wäre es für alle – Kunden und Marktmitarbeiter – eine große Hilfe", sagt Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe-Group.

Ostern als Herausforderung für Einkauf, Logistik und Vertrieb

Edeka bittet die Kunden deshalb auch, vor den Feiertagen frühzeitig einzukaufen, um Wartezeiten vor den Märkten zu verhindern. Aldi Nord appelliert an Kunden, "bedarfsgerecht und rücksichtsvoll einzukaufen". Unternehmenssprecher Nicolás de Lope: "Jeder kann aktuell einen Beitrag dazu leisten, dass die Sicherheit und die Gesundheit aller gewährleistet werden." Er betont, dass die zurückliegenden Wochen für die Angestellten bereits sehr herausfordernd gewesen seien. Die Ostereinkäufe, so teilt auch Rewe mit, seien nun noch einmal eine Herausforderung für Vertrieb, Einkauf und Logistik.

Auch in den Netto-Filialen bereiten sich die Mitarbeiter auf anstrengende Tage vor. Um dem erwarteten stärkeren Kundenandrang unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gerecht zu werden, öffnen die Discounter in der Woche vor Ostern bereits um 6.30 Uhr.

