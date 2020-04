Corona: PublicJazz hofft auf Unterstützung der Kultur-Fans

Momo tollt ausgelassen über die Wiesen im Stadtpark. Man könnte meinen, der kleine Havaneser freut sich, dass Frauchen und Herrchen jetzt noch mehr Zeit für sie haben. Aber vielleicht würde Momo, wenn sie denn sprechen könnte, auch sagen: „Mir fehlen die Konzerte“ – vor sieben Jahren haben Momos „Eltern“ Susanne Pohlen und Bernd Zimmermann die Eventagentur PublicJazz events mit Sitz in Gelsenkirchen gegründet. Und mit Gründung die Konzertreihe „FineArtJazz“ ins Leben gerufen. Die Kulturschaffenden stehen in der Corona-Krise nun vor düsteren Zukunftsaussichten.

Gelsenkirchen: FineArtJazz brachte vor Corona Vielfalt in die Region

In der Region Vielfalt, Kreativität und Qualität der internationalen Jazz-Szene in außergewöhnlichen und energiegeladenen Orten in ihrem direkten Umfeld zu präsentieren war ihr Anliegen. Kleine Orte, intimes Publikum. Das alles eingebettet in ein freundliches, ja beinahe familiäres Ambiente. Susanne Pohlen liebt es mit den Menschen schnell in Kontakt zu kommen. Sie ist die Eventmanagerin und Marketingexpertin der Reihe.

Leicht war es am Anfang nicht, sich am Markt zu positionieren. Im März 2013 startete die Reihe in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsinitiative Gelsenkirchen mit dem Anna Luca Quartett. „Geburtshelfer“ damals, der heutige Wirtschaftsdezernent der Stadt, Dr. Christopher Schmitt. Ein Konzept, das nicht auf große Margen baut und mit wenig Publikum zu bezahlbaren Preisen rechnet, heißt von Anfang an ein „Zuschussgeschäft“.

Bis jetzt 145 Konzerte, nicht nur in Gelsenkirchen

Von Anfang an und bis heute als Sponsor dabei: die Volksbank Ruhr Mitte. Und auch VivaWest war und ist ein Sponsor der ersten Stunde. „Ohne diese beiden würde es „FineArtJazz“ nicht und nicht mehr geben“, erklärt Zimmermann ohne große Umschweife. Bis jetzt 145 Konzerte, davon 70 in Gelsenkirchen, mit über 500 Musikern aus über zwanzig Ländern und rund 15.000 Besucher sind seitdem daraus geworden.

Die zweite Jahreshälfte 2019 war erstmals auch ökonomisch ein Lichtblick, die Frühjahrssaison 2020 mit neun Konzerten war gut gebucht. Und dann – Corona. Am 12. März dann das letzte Konzert auf Burg Lüttinghof - in unklarer Rechtslage und unter strengen Hygieneauflagen Alle weiteren Termine des Monats storniert, Konzerte im April und Anfang Mai auf den Herbst oder 2021 verschoben. „Das ist natürlich bitter für uns, aber für viele Künstler ist es schlichtweg eine Katastrophe“, so Zimmermann.

Zimmermann macht sich viele Gedanken zur Zukunft der Branche

Der Unternehmensberater, der aus Liebe zum Jazz zum Veranstalter wurde, macht sich viele Gedanken zur Zukunft der Kulturbranche: „Veranstalter verschieben viele Konzerte, sodass es unweigerlich zu einem kulturellen Überangebot kommen wird.“ Auch Kulturstiftungen und Sponsoren werden angeschlagen aus der Krise kommen und Zuschüsse kürzen, erste Aussagen dazu gäbe es schon. Staatliche Zuschüsse, wie die aktuellen Krisenfonds, überbrücken, wenn überhaupt, nur die ersten Monate. „Und danach, wenn keiner mehr so hinschaut, geht es an das Eingemachte“, so Zimmermann.

Jetzt setzt PublicJazz events verstärkt auf die Unterstützung des „Verein zur Förderung von Jazz und Kunst“, der 2016 von FineArtJazz-Fans gegründet wurde. Die Planung für die Zukunft steht, elf Konzerte hat Zimmermann ab Juni „auf dem Zettel“. Ob alles so durchgeführt werden kann, wie erhofft? Das steht in den Sternen. „Jetzt ist Weitblick gefragt“, sagt Zimmermann, und hofft, dass die aktuelle Spenden- und Mitgliederwerbungskampagne des Fördervereins auf fruchtbaren Boden fällt.

Wir werden die Krise und ihre Folgen meistern

PublicJazz selbst hat den FineArtJazz-Supporters-Club ins Leben gerufen, in dem möglichst viele Klein-Sponsoren die Reihe unterstützen können.„Das Wichtigste aber ist natürlich, dass uns das Publikum treu bleibt und viel mehr Gelsenkirchener diese Konzertreihe für sich neu entdecken. Wenn das geschieht, werden wir die Krise und ihre Folgen meistern“, so Zimmermann.

