Corona: Verlosung macht viele Gelsenkirchener glücklich

Gelsenkirchen. Schönes in Corona-Zeiten: Gemeinsam mit der WAZ hat Olivier Kruschinski 100 seiner Buch-Exemplare verlost. Jetzt übergab er sie an die Gewinner.

Das Körbchen zur kontaktlosen Übergabe hat Beate Wieschermann schon vorbereitet - ganz passend mit einem Schalke-Schal dekoriert. Das freut den Fachmann. Olivier Kruschinski ist an diesem Morgen in Gelsenkirchen unterwegs, um seinen Fußballreiseführer „Schalke erleben" an die Gewinner der Verlosung, die er nach Ostern gemeinsam mit der WAZ-Lokalredaktion auf die Beine gestellt hat, zu übergeben.

Gelsenkirchen: Viele glückliche Gewinner bei der Verlosung

Wir treffen viele glückliche Gewinner, wie eben Beate Wieschermann. Die Einrichtungsleiterin am Johanniter-Stift in der Resser Mark hatte sich nicht selbst beworben, sondern eine langjährige Arbeitskollegin und Weggefährtin. Sie schreibt in ihrer E-Mail: „Meine Chefin setzt sich immer für alle so ein und ist ein großartiger Mensch."

Acht Exemplare bringt Olivier Kruschinski an diesem Morgen in die Resser Mark, an den Ort, an dem auch der älteste Schalker Fanclub anzutreffen ist, eben dem Johanniter-Stift. 122 Plätze für Senioren haben sie, die Reiseführer sind dort mehr als gut aufgehoben. Beate Wieschermann freute sich sehr - auf Abstand - und wurde dann auch nachdenklich: „Wir geben jeden Tag unser Bestes, es ist ein strammes Programm, das wir in den letzten Tagen absolivert haben." Da ist so ein kleines Buchgeschenk ein schöner Lichtblick.

„Schalke ist wichtiger Bestandteil unseres WG-Alltags"

Weiter geht es nach Ückendorf, hier wartet Stephanie Schulte schon, um den Reiseführer entgegen zu nehmen. Sie arbeitet in einer Wohngemeinschaft für an Demenz erkrankte Menschen - für sie soll das Buch sein, für sie ist ein solches Buch wie geschaffen. „Schalke ist wichtiger Bestandteil unseres WG-Alltags", berichtet die Teamleiterin für den Bereich "Soziale Betreuung".

In drei Wohnungen leben jeweils acht Menschen, der Fußballreiseführer soll ihnen diese schwere Zeit, die Zeit ohne Besuche, ohne Angehörige, ein wenig leichter machen. Eine Freude zu bereiten, in diesen Zeiten, das war vor allem Olivier Kruschinskis Idee, die hinter der Verlosung steckt.

Viele haben bei der Verlosung des Schalke-Reiseführers mitgemacht

Die Resonanz: zahlreich. Viele waren dabei, machten mit - egal ob als Einzelperson, als Familie oder nur stellvertretend für eine Einrichtung. Birgitta Neuberg, die Schalkerin, hat nicht an sich gedacht - sondern an ihren 73 Jahre alten Nachbarn Norbert Wondorf. Der ist „COPD-erkrankt und seit Wochen nicht mehr aus seiner Hütte rausgekommen", schreibt sie in ihrer Teilnahme-Mail an die Redaktion.

Dabei tut er das doch sonst so regelmäßig, geht seit 1958 zu den Heimspielen seiner Königsblauen, „ist Schalker durch und durch", wie Birgitta Neuberg es nennt. Und natürlich habe ihn die kleine Aufmerksamkeit auch sehr gefreut.

Besondere Zeitreise in schwierigen Zeiten

Wie all die anderen, die nun eines (oder mehrere) der 100 „Schalke erleben"-Exemplare in ihr Regale stellen können. Oder viel besser noch: mit dem sie sich ganz schnell auf eine ganz besondere Zeitreise in diesen schwierigen Zeiten begeben können.

