Corona: Verlosung soll Gelsenkirchener glücklich machen

Olivier Kruschinski, der Macher, der Gestalter will Gelsenkirchenern, die es durch die Corona-Krise gerade schwerer haben als andere, eine Freude in schwerer Zeit machen: Er verlost gemeinsam mit der WAZ 100 Exemplare seines Buches "Schalke erleben".

Gelsenkirchen. Schönes in Corona-Zeiten: Gemeinsam mit der WAZ verlost Olivier Kruschinski 100 seiner Buch-Exemplare. Es soll vor allem eins: glücklich machen.

Das Leben ist nicht leicht, in diesen Tagen. Die Corona-Krise nimmt allen Raum ein - da ist es schön, wenn einem auch mal Gutes widerfährt. Das Gute kommt in diesem Fall in Gestalt einer Verlosung: Olivier Kruschinski, stadtbekannter Gelsenkirchener, Schalker, Autor hat sich mal wieder etwas ausgedacht - und will 100 Exemplare seines Buches "Schalke erleben" unter die Menschen bringen. Genauer: Er will es, gemeinsam mit der WAZ-Redaktion, an die Menschen verlosen, die es derzeit vielleicht schwerer haben als andere. Völlig für lau, eine Zeitreise, ein Mythos.

Gelsenkirchen: Buch-Verlosung soll in Corona-Krise Freude machen

Die Idee kam dem Macher, dem Fremdenführer, dem Stadtgestalter, mit Blick auf die Lage: "Seit mittlerweile fast 20 Jahren biete ich verschiedenste Führungen, sogenannte "Mythos-Touren" durch meine bezaubernde Heimatstadt an." Aus bekannten Gründen sei dies seit mehreren Wochen nun nicht mehr möglich, führt Kruschinski fort. "Trotz allerbester Rahmenbedingungen."

Umgekehrt gelte dies aber genauso: "Niemand kann und darf an meinen Touren teilnehmen. Und in diesem Moment denke ich da vor allem an diejenigen, die aktuell gar nicht vor die Tür können beziehungsweise dürfen", sagt Kruschinski. Die Idee liegt nahe: Der Fremdenführer lädt zu einem Spaziergang der anderen Art, Leiter dieser Führung ist im übertragenen Sinne Kruschinskis Fußballreiseführer.

Menschen eine Freude machen, die eine schwere Zeit haben

"Wir wollen einfach ein paar Leuten eine Freude damit machen, die im Moment eine schwere Zeit haben", erläutert Olivier Kruschinski. Die Verlosung richtet sich an alle Gelsenkirchener, die "es zur Zeit verdient haben, die es derzeit einfach nicht so leicht haben", sagt Kruschinski auch.

Der 45-Jährige denkt dabei etwa an all die Menschen, die in Senioren- oder Altersheimen wohnen, an all die Kinder und Jugendlichen, die im Kinderheim leben, an die, die im Krankenhaus liegen müssen, an die, die im Moment unter Quarantäne stehen.

"Wir suchen 100 Leute, denen wir eine Zeitreise schenken wollen"

Immer im Fokus: Dass die Gelsenkirchener eine Ablenkung, vielmehr Freude haben, dass sie in dieser mitunter schweren Zeit Aufheiterung erleben - dass ihnen eben etwas Gutes widerfährt.

"Wir suchen 100 Leute, denen wir eine Zeitreise schenken wollen." Mit diesem "Wir" meint Olivier Kruschinski auch seine Partner, die ihn nicht nur bei dieser Aktion jetzt, gerne tatkräftig unterstützen. Da wäre zum einen die Pfarrei St. Joseph, zum anderen aber auch die Rosen-Apotheke. Sie tragen ihren Teil dazu bei, dass es diese Verlosung der Zeitreise, der Stadtführung der etwas anderen Art, überhaupt geben kann.

Teilnahme per E-Mail an die WAZ-Redaktion

Wer also ein Buch - oder auch mehrere Exemplare für die Bewohner eines Altenheims beispielsweise - gewinnen möchte, schickt bitte eine E-Mail mit allen wichtigen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer und dem Betreff "Schalke erleben") an die E-Mail-Adresse der WAZ-Redaktion: redaktion.gelsenkirchen@waz.de . Teilnehmen können Sie bis Mittwoch, 15. April. Viel Glück, nein, besser: Glück auf!

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.