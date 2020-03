Corona: Was in Gelsenkirchen der City noch geöffnet hat

Gelsenkirchen. Nur noch Geschäfte für die Grundversorgung dürfen noch geöffnet halten in diesen Tagen. Wer in der Gelsenkirchener City alles dazu zählt.

Die Straßen werden leerer, was es für die Einzelhändler der Grundversorgung, die noch geöffnet haben, nicht leichter macht. Lebensmittelgeschäfte wie Bäcker, Metzger, Obsthändler in der Innenstadt, die normalerweise von Laufkundschaft aus den umliegenden Geschäften profitieren, sind jetzt auf Stammkundschaft angewiesen. Dabei gibt es auch noch Versorger, die in der Innenstadt geöffnet halten, mit denen Kunden nicht automatisch rechnen. Fahrradgeschäfte etwa, die zwar derzeit keine Räder verkaufen dürfen, aber reparieren.

So wie "Ruhrstadtfahrräder", das Fahrradgeschäft an der Hauptstraße 9. Betriebsleiter Ismail Özdemir, Mechatroniker-Meister und damit auch in der Reparatur von E-Bikes besonders kundig, hält den Laden für geöffnet -- aber nur für Reparaturen, der direkte Verkauf ist untersagt, nur Online-Handel ist erlaubt. "Ich bin eigentlich enttäuscht, dass das nicht auch gefördert wird. Fahrrad fahren ist viel gesünder als gemeinsam im Auto fahren, auch als spazieren gehen", klagt er. Im Moment sei die Nachfrage nach Reparaturen noch überschaubar. So beschreibt auch Mesot Dennis Barke den Betrieb in seinem "Interrad"-Geschäft. "Aber es wird langsam mehr. Wir haben jetzt auch ein großes Auto, können Räder zur Reparatur abholen und zurückbringen, um Ansteckungen zu vermeiden."

Sehr unterschiedlich reduzierte Öffnungzeiten

Normale Öffnungszeiten in der City haben vor allem die neun Apotheken. Die anderen Einzelhändler haben -- in unterschiedlichem Umfang -- die Öffnungszeiten reduziert. Während die vier Drogeriemärkte die Zeiten nur zum Teil und moderat verkürzt haben, lohnt bei den sechs Optikern eine telefonische Nachfrage. Neben den fünf Super- und Biomärkten halten auch zwei Sanitätshäuser (Grossmann, Morant), Hörgeräteakustiker (Geers und Schiemenz) sowie Orthopädie- und Schuhtechniker (Schoof und Walbaum) den Laden auf. Allerdings dürfen sie nur orthopädische Wünsche erfüllen.

Auch Tabakhändler -- in der City sind es fünf -- halten Dampfbares sowie Zeitungen und Magazine für Kunden parat, ebenso wie siweben weitere Lebensmittelhändler (Alaya Market, Asian Brand, Lecker Lecker, Nut Stop, Wurst König, Ridderskamp & Hahn, Südfrüchte Bednarz).

Komplette Liste der geöffneten Geschäfte von der City Initiative Gelsenkirchen

Die City Initiative Gelsenkirchen e.V. hat nun eine komplette Liste der geöffneten und legal besuchbaren Geschäfte in der City zusammengestellt. Alle Geschäfte beherzigen selbstverständlich die Vorgaben vom Land NRW

hinsichtlich der Abstandshaltung, dem Eintritt von nur wenigen Personen, der

Desinfektionsmöglichkeiten, wie City-Managerin Angela Bartelt betont. Ihr Appell lautet: Kaufen Sie weitehin lokal ein und nicht im Internet. Kaufen Sie in der schwierigen Lage bitte nur das Notwendigste Online ein und warten Sie bitte darauf, bis alle Geschäfte der Gelsenkirchener City wieder für Sie geöffnet haben! Der stationäre Einzelhandel in Gelsenkirchen City wird es allen Danken."

In einer eigenen Aktion auf der Facebookseite "gelsenkirchencity" sowie der Instagram-Seite "gelsencity" werden nicht nur die geöffneten Einzelhandelsgeschäfte mit Adressen aufgelistet, sondern zudem täglich ein anderer lokaler Anbieter vorgestellt, der Onlinebestellungen aufnimmt und bearbeitet. Das Motto: #supportyourlocaldealer.

Und hier die komplette Liste der geöffneten Geschäfte:

Apotheken:

ABC Apotheke, Hauptstraße 24-26, Alte Apotheke, Bahnhofstraße 19; Anker Apotheke + Reformhaus Sommerfeld, Arminstraße 24; Apotheke am Preuteplatz, Bahnhofstraße 36-38; Bären Apotheke, Bahnhofstraße 75; Max & Moritz Apotheke, Bahnhofstraße 64; Hans-Sachs-Apotheke, Ebertstraße 20; Rosen-Apotheke, Ebertstraße 1; Weber-Apotheke, Weberstraße 22-

Bäckereien und Konditoreien nur Mitnehm-Betrieb:

Backwerk, Bahnhofstraße 13 und 78-84 und im Bahnhof; Café Faber, Hauptstraße 2; Emmis, Bahnhofstraße 48; Konditorei Pabst, Arminstraße 17; Stadtbäckerei Gatenbröcker, Klosterstraße 3, Ebertstraße 20, Hauptstraße 36.

Drogeriemärkte:

DM, Bahnhofstraße 23 und Bahnhofcenter; Müller, Bahnhofstraße 55; Rossmann-Express , im Bahnhof

Optiker:

Altstadt Optiker, Ahstraße 2; Apollo Optik, Bahnhofstraße 30; Fielmann, Bahnhofstraße 74; Optik Benning, Neumarkt 2; Optik Oppermann, Hauptstraße 16; Optik Struck, Ahstraße 8; Pleiss Brillen, Ebertstraße 20; Smile Optic, Bahnhofstraße 20.

Sanitätshäuser/Hörakustik/Orthopädie :

Geers Hörgeräte, Hauptstraße 7, Lohfeldstraße 8; Hörgeräte Schiemenz, Am Rundhöfchen 6; Orthopädie + Schuhtechnik Walbaum, Kirchstraße 24-26; Sanitätshaus Grossmann, Augustastraße 4; Sanitätshaus Morant, Klosterstraße 13; Schuhhaus Schoof, Ahstraße 2

Supermärkte/Biomärkte:

Aldi, Klosterstraße 21; Biokörbchen, Hauptstraße 10; Netto, Bahnhofstraße 85; REWE, Magarethe-Zingler-Platz 1; REWE-Ihr Kaufpark, Bahnhofsvorplatz 5

Weitere Lebensmittel-Geschäfte:

Alanya Market, Bahnhofstraße 85a; Asian Brand, Ahstraße 9; Lecker Lecker, Bahnhofstraße 17, Bahnhofstraße 78; Nut Stop, Neumarkt 1; Wurst König, Bahnhofsvorplatz 5; Ridderskamp und Hahn, Bahnhofstraße 28; Südfrüchte Bednatz, Bahnhofstraße 6

Weitere geöffnete Shops:

Albrecht, Kirchstraße 6; Interrad (nur Reparatur), Kirchstraße 4; Ruhrstadt Fahrräder (nur Reparatur), Hauptstraße 9; Schönwasser, Augustastraße 1; Tabak Herden, Bahnhofstraße 71; Tabak Stegemann, Ebertstraße 5; Zigarrenladen, Bahnhofstraße 22.

