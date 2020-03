Coronavirus & Schutz Coronavirus: So rüstet sich die Sparkasse Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Die Sparkasse Gelsenkirchen rüstet sich im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung. Um den Geldverkehr aufrecht zu erhalten, gilt ab sofort das.

Gelsenkirchen. Geldinstitute sind systemrelevant. Deshalb hat auch die Sparkasse Gelsenkirchen Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung des Coronavirus nach Möglichkeit einzudämmen.

Sparkassen-Sprecher Udo Kramer zählt die Vorsichtsmaßnahmen auf: "Beratungsgespräche erfolgen jetzt vor allem nur noch telefonisch. Nicht dringend notwendige Termine werden abgesagt. Gleiches gilt für interne und externe Veranstaltungen". Zudem bleiben Urlaubsrückkehrer aus „Risikoländern“ zuhause, Mitarbeiter mit Schlüsselfunktionen werden in die Lage versetzt, im Homeoffice zu arbeiten, Träger von Schlüsselfunktionen werden innerhalb der Sparkasse räumlich getrennt.

"Unsere Beraterinnen und Berater verzichten natürlich auch bis auf weiteres auf den Handschlag", führt der Sparkassen-Sprecher die Neuregelungen weiter fort. Auch die Wahrung des Sicherheitsabstandes gehöre zu den Maßnahmen, die Kunden wie auch Mitarbeiter schützen sollen. Gut sichtbare Hinweisschilder informieren dazu. Einzeleinlass hingegen gibt es bis dato nicht.

Geschäftsstellen offen, Automaten und Terminals stehen flächendeckend zur Verfügung

"Alle 23 Geschäftsstellen der Sparkasse Gelsenkirchen bleiben trotz Corona-Krise weiterhin geöffnet. Auch Geldautomaten und SB-Terminals stehen uneingeschränkt und flächendeckend zur Verfügung", so Udo Kramer weiter.

Wegen der Empfehlung, soziale Kontakte einzuschränken, rät das Geldinstitut Kunden, verstärkt die mobilen und digitalen Zugangswege zu nutzen. So lassen sich viele Bankgeschäfte im Online-Banking per Mausklick erledigen – von der Überweisung bis zur Abfrage des Kontostands. Für tägliche Zahlungsvorgänge bietet sich das bargeldlose Bezahlen an – das geht auch kontaktlos mit der Sparkassen-Card oder mit einer Kreditkarte sowie mit dem Smartphone (Android und iOS).

Die telefonische Erreichbarkeit der Sparkassen bleibt bestehen. Der zentrale Kundenservice ist unter der Telefonnummer 0209 161 2060 (montags bis freitags: 8.45 bis 19.00 Uhr) erreichbar.

Die Corona-Krise beeinträchtigt das Wirtschaftsleben erheblich. Daher hat die Bundesregierung Programme für die zusätzliche Liquiditäts- und Kreditversorgung betroffener Wirtschaftsunternehmen aufgelegt. "Die Sparkasse wird entsprechende Programme an die Unternehmen weitergeben, sobald die Bedingungen feststehen", sagte Udo Kramer zum Abschluss.

Über aktuelle Entwicklungen hält die Sparkasse Gelsenkirchen Kunden auf ihrer Internet-Seite auf dem Laufenden (www.sparkasse-ge.de).