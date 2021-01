Digitaler Rundgang für Eltern durchs "Gauß" Gelsenkirchen

Zum virtuellen Rundgang und digitalen Infoabend lädt das Gauß-Gymnasium Eltern von Viertklässlern am 19. Januar ein.

Gelsenkirchen Da offene Türen im Gymnasium derzeit nicht erlaubt sind, lädt das Gauß in Gelsenkirchen Eltern zum digitalen Infoabend.

Im Dezember hatte das Gauß-Gymnasium noch individuelle Schulführungen für interessierte Familien angeboten, dies ist nun wegen der verschärften Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich. Der direkte Kontakt und der persönliche Eindruck ist für Eltern aber sehr wichtig, hatte man bei den Verantwortlichen des Gymnasiums das Gefühl.

Interaktive Angebote auf der Homepage

Deswegen wird nun eine digitale Alternative angeboten. Am Dienstag, 19. Januar, findet um 16 Uhr ein digitaler Rundgang durch die Schule statt. Interessierte Eltern können dabei, ähnlich wie bei einem Tag der offenen Tür, einen Blick in die Schule werfen und durch die Räume geführt werden. An verschiedenen Stationen werden Lehrkräfte zu den unterschiedlichen Profilen und Fächern genauere Informationen geben.

Auf der Homepage können Kinder interaktiv ausprobieren, wie es in der 5. Klasse an der weiterführenden Schule sein kann. Dort findet man auch weitere Informationen über die Schule und den Wechsel in übersichtlicher Form. Zu sehen ist ebenfalls ein von SchülerInnen selbst gedrehtes Video, das einen „“ zeigt.

Erst ein Rundgang, dann ein Infoabend

Um 19 Uhr beginnt an dem Tag dann auch ein digitaler Informationsabend, bei dem die Schulleitung allgemeine und zum Übergang gibt. Dort können dann auch noch weitere Fragen direkt geklärt werden. Die Anmeldungen für die Veranstaltungen müssen über die Schulhomepage gaussge.de gebucht werden. Die angemeldeten Familien erhalten dann einen Zugang. Beide Veranstaltungen können auch einzeln besucht werden. Die Veranstaltung wird über Zoom angeboten, in der Regel muss dafür nicht extra ein Programm runtergeladen werden.

