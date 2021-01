Ein aufmerksamer Anwohner hat in Gelsenkirchen am Montag, 18. Januar wohl einen Drogendeal vereitelt. Die Polizei stellte ein halbes Kilo Marihuana (Symbolbild) sicher.

Drogenkriminalität Drogendeal in Gelsenkirchen vereitelt: Trio festgenommen

Gelsenkirchen-Horst Ein aufmerksamer Anwohner hat in Gelsenkirchen wohl einen Drogendeal vereitelt. Die Polizei stellte ein halbes Kilo Marihuana sicher.

Geld und Drogen sollten in Gelsenkirchen am Montag, 18. Januar, wohl die Besitzer wechseln. Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte den Deal. Die Polizei nahm drei Männer fest.

Geräusche kurz nach Mitternacht hatten am Montag einen Anwohner an der Straße "Zum Bauverein" aufmerksam werden lassen. Vor seiner Garageneinfahrt parkte ein dunkles Auto, in dem drei Männer saßen. Einer der Insassen legte eine dunkle Tasche unter den geparkten Wagen des Anwohners. Der rief daraufhin die Polizei.

Halbes Kilo Marihuana in einer Tasche und Bargeld in dreistelliger Höhe dabei

Polizeibeamte kontrollierten die beiden 24-Jährigen aus Neuss und Essen und den 31-jährigen Gelsenkirchener in dem geparkten Fahrzeug. In der Tasche befand sich ein halbes Kilo Marihuana, außerdem hatte das Trio Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe dabei. Zur Herkunft des Geldes schwiegen die Männer.

Die Polizisten nahmen die drei Männer vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Bargeld, Drogen und Auto wurden sichergestellt, ein Strafverfahren wegen Drogenhandels gegen das Trio eingeleitet.

