Ein Toter und zwei Schwerverletzte nach Messerstecherei

Gelsenkirchen. Bei einer Messerstecherei in Gelsenkirchen ist ein 19-jähriger Mann noch am Tatort gestorben. Polizei bittet um Mithilfe bei der Täter-Fahndung.

Ein Toter und mindestens zwei Schwerverletzte - das ist die blutige Bilanz eines Streites zwischen mehreren Männern in Gelsenkirchen auf der Horster Straße in Höhe der Romanusstraße. Die Beteiligten waren laut Bericht der Polizei am späten Freitagabend aneinander geraten. Die Situation eskalierte - und es wurden Stichwaffen eingesetzt. Ein 19 Jahre alter gebürtiger Afghane mit einem Aufenthaltstitel in Deutschland wurde schwerst verwundet - und verstarb unweit vom Tatort. Zwei weitere Männer, 19 und 20 Jahre alt, wurden durch Stichwunden ebenfalls schwer verletzt.

Sechs Beteiligte sind noch auf der Flucht

Polizei und Feuerwehr rückten gegen 22.08 Uhr mit großem Aufgebot an, sperrten die Kreuzung Romanusstraße/Urbanusstraße für mehrere Stunden: Dorthin hatte sich der tödlich verletzte Mann geschleppt, war dort vor einem Haus auf dem Bürgersteig zusammengebrochen. Ein Anwohner berichtet von dramatischen Szenen, die sich am späten Freitagabend zugetragen haben und die er von seinem Fenster aus beobachten konnte: Rettungssanitäter der Feuerwehr kümmerten sich um den Verletzten – letztlich vergeblich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Extra eingesetzte Scheinwerfer hätten die Szenerie taghell erleuchtet, so der Anwohner.

Am Samstagmorgen war die Sperrung wieder beseitigt, auf dem Bürgesteig kündigt lediglich ein Blutfleck von den Ereignissen der Nacht. Zwischen dem Aldi-Parkplatz und der Horster Straße hängt noch das Polizei-Flatterband, das die Beamten nachts gespannt hatten, um den vermeintlichen Tatort zu sichern. Der Anwohner schüttelt mit dem Kopf: „Unglaublich, dass so etwas hier direkt vor der Haustür passiert“, sagt er.

Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Derzeit werden die Beteiligten vernommen, soweit das aufgrund der Verletzungen möglich ist. Es wird nach den möglichen Tätern gesucht: Die Geflüchteten sollen dunkel gekleidet sein. Einer von ihnen trug laut Zeugen eine Tarnjacke.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den handelnden Personen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -7112 oder an die Kriminalwache unter -8240.