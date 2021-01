Einbruch in Schalke: Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Drei Männer haben am Dienstag, 5. Januar, versucht, in Gelsenkirchen in eine Wohnung einzubrechen (Symbolbild). Die Inhaberin war aber zuhause. Polizisten stellten das Trio nach kurzer Flucht.

Gelsenkirchen-Schalke Drei Männer versuchten, in Gelsenkirchen in eine Wohnung einzubrechen. Die Inhaberin war aber zuhause. Polizisten stellten das Trio.

Drei mutmaßliche Einbrecher hat die Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 5. Januar, trotz Flucht gestellt. Das Trio erwartet ein Strafverfahren.

Einer der mutmaßlichen Einbrecher in Gelsenkirchen hatte ein Messer dabei

Nach Behördenangaben haben die drei Männer am Dienstag gegen 11.05 Uhr versucht, in

eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Grillostraße in Schalke

einzubrechen. Die Wohnungsinhaberin war allerdings zuhause. Die 23-Jährige hörte

das Trio vor ihrer Wohnungstür und verständigte die Polizei. Doch die drei Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Gelsenkirchener Messerträger hatte auch noch eine Gaspistole bei sich

Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei war erfolgreich. Die Beamten stießen auf drei Gelsenkirchener im Alter von 31, 44 und 49 Jahren, auf die die Personenbeschreibungen der Zeugin zutrafen. Der 49-Jährige führte ein verbotenes Messer und eine Gaspistole mit.

Die Polizisten nahmen das Trio mit zur Wache. Die verbotenen Gegenstände

stellten die Beamten sicher. Die Drei konnten nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen den Heimweg antreten. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren ein.

