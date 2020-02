Gelsenkirchen. Noch gut vier Jahre bis zur Fußball-EM in Deutschland. Gelsenkirchen ist einer der Austragungsorte. Was bis 2024 noch passieren wird und muss.

EM 2024 in Gelsenkirchen: So steht’s um die Vorbereitungen

Schon zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Stadt Gelsenkirchen sich aufmachte, Teil der Fußball-Europameisterschaft 2024 zu werden.

Damals, am 13. Juli 2017, beauftragte der Rat der Stadt die Verwaltung, gemeinsam mit dem FC Schalke 04 eine Bewerbung zur Teilnahme Gelsenkirchens am nationalen Bewerbungsverfahren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur EM 2024 einzureichen.

Noch im selben Jahr legte sich der DFB auf zehn Stadien fest, die Austragungsorte werden sollten. So stand nur noch eine Frage im Raum: Bekommt Deutschland den Zuschlag für das große Turnier? Oder doch die Türkei? Seit dem 27. September 2018 ist klar: Die EM 2024 wird in Deutschland gespielt – und damit auch in Gelsenkirchen.

Aber was ist seitdem passiert? Und was wird oder muss noch passieren, bevor in knapp viereinhalb Jahren der Ball rollen kann?

EM 2024 in Gelsenkirchen war ein Thema im Hauptausschuss

Die Verwaltung hat dem Hauptausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag einen Bericht über die Entwicklungen seit dem Bewerbungsverfahren vorgelegt. Daraus geht hervor, dass noch 2018 von Oberbürgermeister Frank Baranowski und dem DFB ein sogenannter Host-City-Vertrag unterschrieben wurde. Dieser dient als Grundlage und Leitfaden für die Kooperation zwischen der Uefa, dem DFB und den Gastgeberstädten. Im Lauf der nächsten Jahre wird ein Gesamtkonzept folgen. Ein erster Entwurf dafür soll im Juni 2022 stehen, ein Detailkonzept ein Jahr später. Der finale Entwurf ist für April 2024 angesetzt.

Die Themen Sicherheit und Mobilität betreffen nicht nur die Gastgeberstädte, sondern müssen auch auf Landes- sowie Bundesebene umgesetzt werden. Hier haben alle Beteiligten eine enge Zusammenarbeit vereinbart.

Vornehmlich in der lokalen Verantwortung liegen die Einrichtung eines Fanfestes und einer Fan-Zone sowie Promotion und Marketing. Gelsenkirchen hat sich mit den beiden Fan-Zonen Glückauf-Kampfbahn sowie Trabrennbahn beworben. Dies ist allerdings noch keine endgültige Festlegung.

Stadt Gelsenkirchen setzt ein Koordinierungsgremium ein

Für die lokalen Vorbereitungen soll das Koordinierungsgremium Großveranstaltungen (KG) eingesetzt werden. Vertreten sind darin sechs städtische Referate (Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Feuerwehr, Umwelt, Bauordnung und Bauverwaltung, Verkehr) sowie Gelsendienste, Polizei und Bogestra. Darüber hinaus soll dem Bericht zufolge ein regelmäßiger Austausch mit dem FC Schalke 04 betrieben werden.

Rund um die EM 2024 soll es weitere Veranstaltungen geben. Um diese zu planen, sollen unter anderem Gelsensport, die Stadtmarketing-Gesellschaft und Emschertainment fortlaufend informiert und eingebunden werden. (sgx)