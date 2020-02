Feuer in Gelsenkirchen: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Gelsenkirchen-Beckhausen. Die Feuerwehr Gelsenkirchen musste am Montagabend einen Wohnungsbrand in Beckhausen löschen. Ein Rauchmelder hatte hier Schlimmeres verhindert.

Am Montagabend informierte die Polizei die Mitarbeiter der Feuerwehrleitstelle über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Braukämperhof in Beckhausen. Als die Einsatzkräfte gegen 18.30 Uhr ausrückten, war den Angaben der Feuerwehr zufolge noch unklar, ob sich Menschen im Gebäude befinden.

Einsatz der Feuerwehr Gelsenkirchen dauerte eine halbe Stunde

Die Einheiten der Wache Buer konnten in diesem Punkt aber offenbar früh Entwarnung geben. Alle Bewohner hatten das Gebäude eigenständig verlassen. Die Wohnungsmieterin wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, konnte aber schnell in die durchgelüftete Wohnung zurückkehren.

Ein Atemschutztrupp fand schnell die Brandursache: ein angebranntes Gesteck. Der Brandrauch hatte den Heimrauchmelder ausgelöst und so die Bewohnerin rechtzeitig gewarnt, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Nach gut einer halben Stunde endete der Einsatz.