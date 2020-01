Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft für Medizin wurde 1984 gegründet, um den Austausch von Wissenschaftlern, Ärzten und Studenten sowie den Austausch von Erfahrungen im Auf- und Ausbau der medizinischen Versorgung der Bevölkerung zu fördern.

Die Gesellschaft und ihre Chinesisch-Deutsche Partnergesellschaft in Wuhan betreiben gemeinsam das Freundschaftskrankenhaus Tongji in Wuhan. „Tongji“ bedeutetet sinngemäß „zusammen in einem Boot das Ufer erreichen“.

Freundschaftskrankenhaus zum Austausch