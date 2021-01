Für wen die Gelsenkirchener CDU-Delegierten stimmen

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener CDU entsendet zwei Delegierte für die Wahl zum Parteivorsitzenden. Merz, Laschet und Röttgen stehen zur Wahl.

Wer wird neuer CDU-Parteichef und mutmaßlich auch Kanzlerkandidat der Unionspartei? Die Entscheidung darüber naht: Am 16. Januar müssen Friedrich Merz, Armin Laschet oder Norbert Röttgen beim digitalen Bundesparteitag mindestens 501 der 1001 Delegiertenstimmen auf sich vereinigen.

Der CDU-Kreisverband Gelsenkirchen entsendet Partei- und Fraktionschef Sascha Kurth und Stadtverordnete Christina Totzeck in die Wahl. Auf WAZ-Nachfrage erklärt Totzeck: "Aus meiner Sicht sind alle Kandidaten geeignet, ich halte alle drei für sehr intelligent und auch für gute Führungspersönlichkeiten. Ich persönlich habe mich für Laschet entschieden. Er hat mich in den Diskussionsrunden überzeugt, bringt viel Wahlkampf- und Regierungserfahrung mit, schafft es, auch in schwierigen Konstellationen gute Kompromisse zu finden und steht für breiten Zusammenhalt."

Ob der neue Vorsitzende aber auch zwingend Kanzlerkandidat werden müsse, sei für Totzeck nicht festgeschrieben. Erst einmal werde jetzt der Parteivorstand gewählt.

Sascha Kurth erklärt, dass er sich noch nicht entschieden habe. "In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Parteikollegen gesprochen. Viele haben den Wunsch, dass sich die CDU wieder etwas mehr auf ihren konservativen Markenkern besinnt und präferieren Friedrich Merz." Aber auch das Kandidatenduo Laschet/Spahn habe viele Befürworter.

