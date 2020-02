Gala der Bismarcker Funken: Stimmung bis zum Siedepunkt

Gelsenkirchen. Die Galasitzung der Bismarcker Funken in Gelsenkirchen war am Samstag einmal ein Garant für gute Stimmung. BDK-Ehrenkreuz für Jürgen Stepanowski.

Die Bismarcker Funken gehen traditionell in die Aula des Schalker Gymnasiums, wenn sie zu ihrer Gala bitten. So konnte sich die Gesellschaft um Vorsitzende Evi Hoffmann am Samstag wieder auf ihre Fan-Gemeinde verlassen. Der Saal war prächtig gefüllt, die Stimmung entsprechend.

Bereits die Mini-Garde der Gesellschaft zeigte, dass Bewegung keine Frage des Alters ist. „Pack die Badehose ein“ hieß es, als die Jüngsten die Bühne betraten und zum Tanz baten. Beim Gardetanz der Fünkchen hatten sich die jungen Tänzerinnen „Mary Poppins“ als Thema für ihren Show-Tanz gewählt.

BDK-Ehrenkreuz für Jürgen Stepanowski

Die Funkengarde tanzte überzeugend zum Thema „Alice im Wunderland“. Das Frauenballett „Flodde Muddis“ begeisterte die Narren mit einer Rock’n’Roll-Show im Stil von Elvis Presley. Angetan von der Vorstellung waren die Besucher auch beim Tanzkorps „Zunft Müüs“ aus Köln. Für ausgelassene Stimmung sorgten auch die Party-Piraten mit ihren Liedern. Der Siedepunkt wurde schließlich erreicht, als die bekannten Stücke bei der „Modern Talking“-Reloaded-Show erklangen.

Das BDK-Ehrenkreuz am Bande wurde Jürgen Stepanowski, Ehrensenator der Bismarcker Funken und Vizepräsident des Festkomitees Gelsenkirchener Karneval verliehen.