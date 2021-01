Garageneinbrüche im Gelsenkirchener Stadtsüden

In Gelsenkirchen ist es zu mehreren Einbrüchen (Symbolbild) in Garagen gekommen. Zur Beute gehören Fahrräder. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Mehrere Garagen sind am Donnerstag und Freitag, 7./8. Januar, in Gelsenkirchen aufgebrochen worden. Anwohner erstatteten Anzeige wegen Diebstahls.

Beute in Gelsenkirchen: Fahrräder, Staubsauger, Solarleuchte

Die Täter brachen laut Polizei mindestens vier Garagen auf einem Hinterhof an der Schultestraße auf. In zwei Fällen stahlen die Täter Fahrräder, aus den beiden anderen Garagen wurde nichts entwendet.

Auch auf einem angrenzenden Garagenhof an der Bismarckstraße öffneten die Täter ein Garagentor, ohne etwas zu entwenden. In einer Garage an der Bickernstraße stahlen Unbekannte schließlich im selben Zeitraum einen Staubsauger und eine Solarleuchte aus einer Garage.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag um 15 Uhr und Freitag um 17 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

