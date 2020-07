Gebhard fordert Förderung der Innenstädte durch das Land

Gelsenkirchen Die Landesregierung hat den Rettungsschirm für Innenstädte abgelehnt. Heike Gebhard fürchtet um Arbeitsplätze und Lebensqualität in der City.

CDU und FDP haben im Landtag einen finanziellen Rettungsschirm für die Innenstädte abgelehnt. Das seien in der Corona-Krise keine guten Nachrichten für die Stadtzentren in Gelsenkirchen, warnen Heike Gebhard und Sebastian Watermeier. Gelsenkirchens SPD-Landtagsabgeordnete befürchten dadurch einen Rückgang der Lebensqualität und massive Arbeitsplatzverluste. Um das zu verhindern, hätte NRW das von der SPD-Fraktion eingebrachte Eine-Milliarde-Euro Förderprogramm gebraucht. Die Stadt Gelsenkirchen würde daraus rund fünf Millionen Euro erhalten. Das Geld könne nicht nur für die Innenstädte verwendet werden, sondern auch in Nebenzentren, wie die Horster Innenstadt, die Schalker Straße und die Cranger Straße in Erle fließen.

"Förderung der Innenstädte ist besonders wirksam"

„Öffentliche Investitionen in die Innenstädte sind besonders wirksam, weil sie zusätzliche private Investitionen auslösen. Wichtige Maßnahmen sind sowohl die Unterstützung von Unternehmen, um einen Leerstand abzuwenden, als auch der Kauf und Umbau von leerstehenden Gebäuden“, äußert sich Heike Gebhard, Mitglied im Ausschuss für Haushalt und Finanzen. Darüber hinaus spricht sich Sebastian Watermeier für die Förderung des regionalen Onlinehandels, von Konzepten zur Innenstadtentwicklung, Interessengemeinschaften und Marketingmaßnahmen aus: „Unsere Citys waren schon vor Corona in einer schwierigen Lage. Den Innenstädten muss mit Nachdruck geholfen werden.“

Überleben der Stadtzentren aufs Spiel gesetzt

Das Land hätte jetzt die Chance gehabt, ein Innenstadt-Rettungspaket aufzulegen, damit die momentane Krise nicht zum endgültigen Todesstoß wird. Leider habe die schwarz-gelbe Mehrheit diese Möglichkeit verschenkt, indem sie den Antrag der SPD-Fraktion im Haushaltsausschuss abgelehnt haben. „Damit setzen CDU und FDP das Überleben der Innenstädte in NRW aufs Spiel“, warnt Heike Gebhard.

