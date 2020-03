Gelsenkirchen: 40.000 Euro Schaden nach Raser-Rennen

Gelsenkirchen Zwei Männer haben sich in Gelsenkirchen wohl ein illegales Rennen geliefert. Es kam zum Unfall. Autos und Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Gelsenkirchen-Feldmark/Heßler. Einen teuren Ausgang hat der Gelsenkirchener Polizei zufolge wahrscheinlich ein Beschleunigungsrennen von zwei jungen Autofahrern genommen. Schaden: 40.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei ist es am Montagabend, 16. März 2020, auf der

Hans-Böckler-Allee in Gelsenkirchen zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 21-jähriger Essener prallte mit seinem hochmotorisierten Mercedes AMG gegen 23.40 Uhr in Höhe des Supermarktes auf dem Mittelstreifen gegen einen Baum.

Zeugenaussagen und Reifenspuren auf der Fahrbahn deuten nach Einschätzung der Ermittler auf ein illegales Beschleunigungsrennen mit einem 20-jährigen BMW-Fahrer aus Essen hin. Polizeibeamte beschlagnahmten die Führerscheine der beiden Essener sowie deren Fahrzeuge. Die Ermittlungen dauern an.

