Gelsenkirchen: Abriss der Gafög-Gebäude ist in vollem Gange

Gelsenkirchen-Erle. Das Ende der Arbeiten auf dem Areal an der Emscherstraße verzögert sich um vier Monate. Hintergrund ist die aufwändige Schadstoff-Beseitigung.

In vollem Gange sind derzeit die Abrissarbeiten auf dem einstigen Gafög-Gelände an der Emscherstraße: Mit schwerem Gerät macht eine Fachfirma im Auftrag des städtischen Eigentümers seit Herbst 2019 die Gebäude dem Erdboden gleich.

Wegen der Beseitigung der Schadstoffe kommt es allerdings zu viermonatigen Verzögerungen. Erst im Juni, so die Planungen, wird das knapp 40.000 Quadratmeter große Gelände geräumt sein. Ziel der Stadt ist es, dort innovative Dienstleistungsunternehmen anzusiedeln.

Gelsenkirchener Rat nutzte Gebäude für Sitzungen

Das dafür nötige Interessenbekundungs-Verfahren beginnt im dritten Quartal 2021, so Stadtsprecher Oliver Schäfer. Es richte sich an Unternehmen in den Wirtschaftsbereichen Produktion, Verarbeitung und Dienstleistungen, wobei die Verwaltung angesichts der Knappheit verfügbarer Gewerbeflächen Wert auf Zukunftsorientierung lege. Sprich: Ressourcenschonung und Klimaneutralität seien von Vorteil.

Während der Sanierung des Hans-Sachs-Hauses bis 2013 vorübergehend für Ratssitzungen genutzt, standen die Gebäude seit 2015 leer. Zwei Brände sorgten 2016 und 2018 für massive Schäden.