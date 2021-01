Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof sind am Mittwoch, 6. Januar, von einer jugendlichen Ausreißerin (15) aus Dinslaken angegriffen worden. Die junge Frau war als vermisst gemeldet worden.

Strafverfahren Gelsenkirchen: Ausreißerin (15) greift Bundespolizisten an

Gelsenkirchen-Altstadt Bundespolizisten sind in Gelsenkirchen auf eine Ausreißerin (15) gestoßen. Auf dem Weg zur Wache schlug und trat sie wild um sich.

Völlig ausgerastet ist eine Ausreißerin aus Dinslaken, die von Bundespolizisten am Mittwoch, 6. Januar, am Gelsenkirchener Hauptbahnhof kontrolliert wurde. Jetzt hat sich die 15-Jährige in einem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen Beleidigung zu verantworten.

Ausreißerin schlägt und tritt Gelsenkirchener Bundespolizisten

Einsatzkräfte der Bundespolizei auf Streife am Hauptbahnhof schöpften am Mittwoch gegen 22.15 Uhr Verdacht, als sie die junge Frau aus Dinslaken allein auf einer Bank sitzend sahen. Als die Beamten beim Abgleich der Personendaten herausfanden, dass sie von einer Jugendeinrichtung in Oberhausen als vermisst gemeldet worden war, "flippte die 15-Jährige" nach Polizeiangaben "völlig aus".

Beleidigungen gegen Gelsenkirchener Bundespolizisten nach missglückter Flucht

Die Ausreißerin sprang auf und versuchte, zu flüchten. Die Bundespolizisten konnten sie jedoch festhalten. Dagegen wehrte sie sich mit Tritten und Schlägen. Jegliche Versuche auf die Jugendliche beruhigend einzuwirken, schlugen fehl. Bei einem weiteren Fluchtversuch trat sie den Beamten gegen Oberschenkel und Schienbein. Trotzdem gelang es den Polizisten, sie zur Wache zu bringen.

Auch dort war sie zunächst nicht zu beruhigen. Vielmehr beleidigte sie die Einsatzkräfte mehrmals. Nach Rücksprache mit den Jugendämtern Oberhausen und Gelsenkirchen, wurde die 15-Jährige vorerst in eine Gelsenkirchener Einrichtung gebracht.

