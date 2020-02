Gelsenkirchen: Autohaus Basdorf lädt zum Frühlingsmarkt

Dekoartikel, Gartenmöbel und Steinfiguren statt Neu-, Gebrauchtwagen und Zubehör: Im Autohaus Basdorf an der Alfred-Zingler-Straße 3 findet erstmals ein Frühlingsmarkt vom 29. Februar bis 1. März statt. Geöffnet hat dieser von 11 bis 18 Uhr.

Das Autohaus in Schalke öffnet an zwei Tagen seine Pforten für Freunde des Kunsthandwerks. Pünktlich zum Frühlingsanfang versammeln sich rund 40 Aussteller in der großen Verkaufshalle. Die Stände locken mit selbstgefertigten Produkten, trendigen Ruhrpott-Artikeln, Schmuck und Gartenmöbeln aus Holz. Ein abwechslungsreiches Gastronomieangebot sowie die Möglichkeit einer Weinprobe an einem Weinstand bringt die Besucher kulinarisch in Frühlingsstimmung. „Vor kurzem haben wir einen Wintermarkt im Schaffrath veranstaltet, der kam gut an. Da das Wetter an dem Tag nicht so toll war, wollen wir den Frühlingsmarkt diesmal geschützt unter einem Dach veranstalten“, erklärt Michael Zurhausen von der Agentur Sportmanagement MZ, die den Frühlingsmarkt ausrichtet.

In Veranstaltungsnähe stehen ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls problemlos möglich: Die Straßenbahn-Linie 302 hält an der Haltestelle „Gelsenkirchen Stadthafen“. Von dort aus sind es nur fünf Gehminuten zur Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.