Gelsenkirchen-Hassel. Die Mehrzweckhalle an der Polsumer Straße in Gelsenkirchen-Hassel beschäftigt die Politik. Die Heizung ist defekt und Sportgeräte fehlen.

Gelsenkirchen: Barren in Mehrzweckhalle werden nicht ersetzt

Eine Anfrage zum Stand der Dinge in der Mehrzweckhalle an der Polsumer Straße stellte die Stadtverordnete Monika Kutzborski am Mittwoch im Ausschuss für Sportentwicklung und Prävention. Sie wollte unter anderem wissen, warum vor den Sommerferien ein Schaltkasten, der das Warmluftgebläse regelt, ausgebaut wurde – in der Halle war es in den Sommermonaten dadurch extrem warm. Auch, warum Sportgeräte aus der Halle entfernt wurden, interessierte die CDU-Frau.

Die Stadt teilte daraufhin mit, dass „im Rahmen der Sanierung des Schulgebäudes Polsumer Straße 67 eine zentrale Steuerung für Lüftung und Heizung eingebaut“ werde. Den defekten Schaltkasten zu ersetzen, sei deshalb unwirtschaftlich. Dass die Halle über längere Zeit auch nicht beheizbar war, habe an einem Motorschaden am Lüfter gelegen. Den zu beheben, habe länger gedauert, weil entsprechende Ersatzteile nicht lieferbar waren. Dass die Heizung laut Stadt wieder funktionieren soll, verwunderte Kutzborski: „Die Halle kann meines Wissens nach immer noch nicht genutzt werden.“

Keine Verwendung mehr für Großgeräte

Dass Sportgeräte aus der Halle entfernt wurden, begründet die Verwaltung damit, dass die Schulklassen, die die Mehrzweckhalle im Sportunterricht nutzen, keine Verwendung mehr dafür hatten. Es handle sich dabei um zwei Barren, die noch aus der Zeit stammten, in der eine Förderschule die Halle genutzt hatte. Die Grundschüler der Mährfeld- und Velsenschule, die inzwischen in dem Raum turnen, würden solche Geräte üblicherweise nicht nutzen. „Vielmehr wird eine Vielzahl von Klein- und Spielgeräten benötigt. Da hierfür Lagerflächen fehlten, war beim Einzug der Mährfeldschule eine Entfernung der Barren notwendig“, so die Stadt. Kutzborski reagierte auch auf diese Antwort irritiert: „Mein Kenntnisstand ist, dass alle Geräte weg sind.“

Halle sollte Haus der Vereine werden

Die Mehrzweckhalle wird nicht nur von Schulen genutzt. Sie ist auch Veranstaltungsraum für die umliegenden Vereine. Im vergangenen Jahr gab es Überlegungen, sie zu einem Haus der Vereine für die Gemeinschaft Bergmannsglücker Vereine (GBV) zu machen. Weil die Sportstätte aber bereits stark frequentiert ist und das Projekt umfassende Umbaumaßnahmen erfordert hätte, wurde aus den Plänen nichts.