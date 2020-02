Gelsenkirchen-Feldmark. Die CDU sieht Pflegebedarf an Bäumen und Parkplatz vor der Gelsenkirchener Trabrennbahn. Der Pächter hat schon reagiert und Arbeiten beauftragt.

Gelsenkirchen: Baum-Arbeiten am Parkplatz der Trabrennbahn

Handlungsbedarf sieht die CDU-Feldmark beim Parkplatz vor der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße. Die Christdemokraten sorgen sich um den dortigen Baumbestand und den Zustand der Verkehrsfläche.

„Bei dem Parkplatz der Trabrennbahn handelt es sich um eine weitestgehend versiegelte Fläche, die an Renntagen als Parkplatz, sowie wöchentlich zur Durchführung eines Trödelmarktes dient“, stellt der Stadtverordnete und Bürgermeister Werner Wöll fest. „Auf dem Parkplatz befindet sich eine stattliche Anzahl von Bäumen, die von Baumscheiben umgeben sind.“ Durch das Wachstum der Bäume, so seine Einschätzung, „sind die Baumscheiben im Laufe der Jahre zu klein geworden. Der angrenzende Asphalt ist durch das Wurzelwerk aufgebrochen und stellt eine Unfallgefahr dar. Der wertvolle Baumbestand ist durch die zwischenzeitlich zu kleinen Baumscheiben in seiner Entwicklung behindert.“

Beseitigung der Unfallgefahren auf dem Parkplatz

Für Trabrennbahn und Parkplatzfläche hat die Stadt als Erbbaurechtsgeber ein Erbbaurecht bestellt. Die Verkehrssicherungspflicht obliege demnach dem Erbbaurechtsnehmer. Doch die „Unterhaltung der Baumscheiben und die Beseitigung der Unfallgefahren geht sicher über das übliche Maß der Verkehrssicherungspflicht an der Fläche hinaus“, glaubt Wöll. Nach Ansicht der CDU sei daher zwischen den Vertragspartnern ein Konzept für die anstehenden Arbeiten, aber auch zur Regelungen der Kostenaufteilung auszuarbeiten. Wöll: „Eine entsprechende Initiative wurde bereits bei der Verwaltung initiiert.“

Vier Bäume werden nach den Fällungen neu gepflanzt

Grundsätzlich dürfte der Pächter und Trödelmarktbetreiber eine solche Kosten-Lösung sehr begrüßen, doch Markus Seidl ist schon eine Etappe weiter: „Ein Gelsenkirchener Unternehmen ist mit den Arbeiten beauftragt. Wir werden zwei Bäume fällen lassen müssen, werden aber vier Bäume nachpflanzen.“ Zudem würden Asphalt- und Pflasterflächen rund um die Baumscheiben hergerichtet. Seidl: „Das liegt ja auch in unserem Interesse. Mit dem Trödelmarkt auf der Fläche verdienen wir ja auch unser Geld.“