Gelsenkirchen: Bei neuem Podcast kommen Geflüchtete zu Wort

Gelsenkirchen. Neuer Podcast zum Integrations-Projekt: Über geflüchtete Menschen soll nicht mehr nur geredet werden - sie gehen selbst ans Mikro.

Wenn die Menschen miteinander sprechen, kann Integration besser gelingen. Unter diesem Leitmotiv gibt es eine neue Idee, einen neuen Baustein eines erfolgreichen Projektes, dass die Gelsenkirchener Caritas gefördert vom Jobcenter, mit Leben füllt: Radio Ahlan - das übersetzt bedeutet: Herzlich willkommen!

Radio Ahlan: Es wird nicht mehr über Geflüchtete geredet - sie stehen selbst hinter dem Mikro

Die Idee, die hinter Radio Alhan steckt: Nicht mehr , sondern sie selbst ans Mikrofon zu lassen. Die, die dahinter stehen, sind Teilnehmer des Projektes Cewa - "Chancen eröffnen - Wege aufzeigen". Gemeinsam werden sie Podcasts entwickeln, die bestimmt werden sollen von ihren Themen. "Wichtig ist, dass aus der Gruppe heraus Themen geschaffen werden", erklärt Judith Przygodda, Teamleiterin für den Bereich Arbeitsmarkt beim Gelsenkirchener Caritasverband.

Allerdings - und klar: Corona macht auch den Gestaltern von Radio Ahlan einen Strich durch die Rechnung. Die regelmäßigen wöchentlichen Gruppentreffen können derzeit nicht stattfinden, bislang konnte nur eine Folge des neuen Podcasts erscheinen. "Wir haben gerade angefangen, so einen Schwung gehabt", berichtet Judith Przygodda.

Es stecken noch viele Ideen in den Köpfen hinter Radio Ahlan

Nun wollen sie es auf anderem Wege versuchen, wollen die Beiträge von den Einzelnen zu einem Ganzen zusammenschneiden. Doch das braucht Zeit, "um es so gut hinzukriegen, dass es keine schlechte Qualität hat". Die Macher sind zuversichtlich.

Bis dahin stecken noch viele Ideen in den Köpfen hinter Radio Ahlan. "Sicherlich hat auch viel davon mit Corona zu tun", so Judith Przygodda. Es geht aber beispielsweise auch um Themen wie die Freizeitgestaltung oder Lieblingsplätze, um besondere Angebote in der Stadt, die im Laufe einer Podcast-Folge von Geflüchteten (nicht nur) für Geflüchtete aufbereitet und vorgestellt werden sollen.

Möglichst viele Menschen sollen den Podcast hören

Immer mit dem Ziel, dass "möglichst viele Menschen diesen Podcast hören", so die Caritas-Abteilungsleiterin. Die Beiträge einer breiten Masse zugänglich zu machen kann vor allem deswegen gelingen, weil die Projektteilnehmer sehr gut vernetzt seien und einen großen Radius hätten.

"Die Teilnehmer stehen in den Startlöchern", verrät Judith Przygodda. Sie freuen sich auf die Wiederaufnahme ihres besonderen Projektes, seien schon jetzt total glücklich, dass sie dabei sein können. "Es sind viele Erfolge, die dabei herauskommen", ist Przygodda sicher.

Die Podcast-Folgen werden in deutscher und arabischer Sprache gesendet. Zu finden sind sie unter https://soundcloud.com/voregger/podcast-cewa-eins

