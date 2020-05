Gelsenkirchen: Betrunkener liefert sich Rennen mit Polizei

Die Polizei versuchte Sonntagnacht, 24. Mai, vergeblich, einen Mercedes-Fahrer auf der Johannes-Raul-Allee in Gelsenkirchen zu stoppen, der ohne Abblendlicht unterwegs war. Wie sich später herausstellte, war der Mann alkoholisiert.

Gelsenkirchen. Drei Autofahrer verursachen Verkehrsunfälle, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Insassen versuchen vor Polizei zu flüchten.

Drei Autofahrer sind am Wochenende im Stadtgebiet verunglückt, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Eine kurze Verfolgungsfahrt mit einem Streifenwagen der Polizei lieferte sich am späten Sonntagabend, 24. Mai, ein Mercedes-Fahrer. Er war den Beamten aufgefallen, weil er gegen 23.35 Uhr ohne Abblendlicht auf der Johannes-Rau-Allee unterwegs war. Der Fahrer missachtete nicht nur die Anhaltezeichen der Polizei, sondern gab sogar Gas und fuhrt mit überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Gelsenkirchener Polizei kann Flüchtende stellen

Beim Abbiegen in die Münsterstraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Randstein, kollidierte mit einem Straßenschild und kam dann zum Stehen. Die vier Insassen flüchteten zu Fuß über die Straßenbahngleise in Richtung Zoo. Drei von ihnen wurden wenig später gestellt und zur Wache gebracht.

Alle drei jungen Männer im Alter von 20 bis 22 Jahren standen unter Alkoholeinfluss und mussten Blutproben abgeben. Einer von ihnen besitzt keine Fahrerlaubnis. Der vierte Flüchtige (24) stellte sich später selbstständig in der Polizeiwache. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 11000 Euro.

Alkoholisierter Kradfahrer hat Drogen dabei

Leichte Verletzungen zog sich ein 32-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 23. Mai, auf der Beckeradsdelle in Buer zu. Der Gladbecker verlor dort gegen 20.50 Uhr auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Motorroller und rutschte in einen geparkten BMW.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Verletzten. Ein Alkoholtest war positiv. Zudem hatte er noch Betäubungsmittel bei sich. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und dort zwei Blutproben sowie seinen Führerschein abgeben. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 1000 Euro.

Ebenfalls eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste ein 45-jähriger Opel-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 23. Mai, auf der Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen. Der Gelsenkirchener beschädigte dort gegen 19.05 Uhr beim Ausparken einen abgestellten Pkw. Die alarmierten Polizisten stellten beim Umfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der anschließende Alkoholtest verlief positiv. Der Verkehrssünder musste die Beamten zur Wache begleiten. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

