Gelsenkirchen: Brand- und Rettungseinsätze für Feuerwehr

Gelsenkirchen Mehrfach ist die Gelsenkirchener Feuerwehr zu Brandalarmen ausgerückt, die Lage entpuppte sich aber als weniger bedrohlich als befürchtet.

Eine unruhige Nacht von Donnerstag auf Freitag, 21./22. Mai 2020, meldet die Gelsenkirchener Feuerwehr. Teilweise waren alle verfügbare Kräfte für die Notfallrettung eingebunden. Dazu gab es noch drei Brandeinsätze, bei denen Schlimmeres zu befürchten stand, sie entpuppten sich aber als harmlos.

Außergewöhnliche Rettungseinsätze waren nicht darunter, sonst hätte die Feuerwehr sie in ihren Berichten aufgeführt. Nichtsdestotrotz banden die Notrufe Einsatzkräfte, ebenso wie die Brandalarme, die sich ebenfalls als weniger bedrohlich entpuppten als befürchtet.

Frau löscht in Brand geratene Kleidung selbst

So zum Beispiel an der Karolinentraße (Feldmark). Dort hatte gegen 23 Uhr eine Anwohnerin ihre Wohnung gelüftet, nachdem am Nachmittag Kleidung in ihrer Wohnung Feuer gefangen hatte - der Feuerwehr zufolge hat die Frau die Flammen selbst ersticken können. Der Geruch von Verbranntem beim Lüften löste den Alarm aus - die Frau wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben.

Zweimal Brandgeruch, zweimal blieb Ursachenforschung ergebnislos

Noch während der Einsatz lief, meldeten Anrufer Brandgeruch im Bereich der Wanner Straße (Bulmke-Hüllen). Vor Ort konnten die Retter aber trotz intensiver Suche den Grund dafür nicht finden und rückten wieder ab.

Gegen 1.20 Uhr dann der nächste Alarm, wieder in der Feldmark. Gemeldet wurde Brandgeruch an einem Haus an der Röhrenstraße. Auch hier konnte die Ursache nicht gefunden werden. Zuvor hatte die Polizei das Haus geräumt.

