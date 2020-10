Musik Gelsenkirchen: Brasilianischer Abend in der Bar "LoN"

Gelsenkirchen-Buer. Wegen Corona findet der brasilianische Abend mit Alexandre Santos und Leonardo Barbosa in der Bar "LoN" in Gelsenkirchen-Buer statt.

Im Oktober 2019 waren Alexandre Santos und sein Partner Leonardo Barbosa bei einem Konzert bereits zu Gast in der Werkstatt in Gelsenkirchen-Buer. In der Pause wurden damals Tische und Stühle zur Seite geräumt, um Platz zum Tanzen zu schaffen.

Platz ist auch jetzt das vorherrschende Thema - allerdings aus einem anderen Grund. Da die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung den Kulturbetrieb in der engen Werkstatt erschweren, müssen die beiden brasilianischen Musiker nun, ein Jahr später, am Sonntag, 11. Oktober ab 19.30 Uhr, knapp 100 Meter weiter im Lokal ohne Namen, Hagenstraße 56, auftreten.

Brasilianisches Duo in der Bar "LoN"

Santos (Vocal, Guitar, Bass), der mit seiner eindrucksvollen Stimme in Lissabon als treibende Kraft des Barrio Alto gilt, und Barbosa (Drums, Percussion) liefern den Besuchern dann einen Einblick in die Musik Nord-Brasiliens - gepaart mit einem Schuss Reggae, African Mood und Latingrooves.

Das Duo versucht, mit seiner Musik den Sommer zurück in den mitteleuropäischen Herbst zu holen und die Zuhörer das Gefühl zu geben, direkt am Strand an der Atlantikküste zu sein. Der Eintritt zum brasilianischen Abend kostet zehn Euro (mit Ermäßigung fünf Euro).

