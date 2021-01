Gelsenkirchen-Buer: Nur wenige Fahrgäste in der Buslinie 242

Gelsenkirchen-Buer Die Gelsenkirchener SPD hatte angefragt, ob die Buslinie 242 erweitert werden könnte. Die Antwort der Stadt fällt ernüchternd aus.

Seit Sommer 2019 gibt es eine neue Buslinie in Buer: Die Linie 242 der Vestischen startet am Busbahnhof zu einer Rundfahrt durch den Buerschen Osten. Nördlichster Punkt ist die Haltestelle Wandelsweg, von dort geht es wieder zurück zum Busbahnhof. Die Linie verkehrt werktags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr im Stundentakt, samstags von 9 bis 16 Uhr, sonntags gar nicht.

Diese Planung gehe ein wenig an den Bedürfnissen vorbei, findet Daniel Schliefke (SPD), Mitglied der Bezirksvertretung Nord. Weil die Haltestelle Wandelsweg auch die Sportanlage Löchterheide anbindet, hatte Schliefke eine Anfrage an die Verwaltung gestellt: "Ist eine Harmonisierung des Fahrplans mit den Trainingszeiten auf der Sportanlage Löchterheide, insbesondere in den Abendstunden, möglich?", fragt er. Ebenfalls solle die Stadt beantworten, ob eine Bedienung der Linie an Sonntagen möglich sei, wenn auf der Sportanlage Amateurfußballspiele stattfinden.

So antwortet die Stadt Gelsenkirchen auf die Anfrage

Das es dazu kommt, ist allerdings unwahrscheinlich: Das geht aus der Antwort der Verwaltung hervor. Stadt Gelsenkirchen und Vestische hatten einen Probezeitraum von etwa zwei Jahren vorgesehen, an dessen Ende entschieden werden soll, ob die Linie auf Dauer so bestehen bleibt. Kurz vor Ablauf dieser Frist steht fest: Allzuviele Menschen nutzen die Linie nicht. "So verzeichnet die Buslinie an einem Werktag durchschnittlich insgesamt nur circa zehn Ein- und circa 20 Aussteiger pro Tag", schreibt die Stadtverwaltung. Die unterschiedliche Anzahl an Ein-und Aussteigern begründe sich dadurch, dass die Linie 242 am Busbahnhof mit der Buslinie 247 verknüpft ist und einige Fahrgäste im Bus der Linie 247 sitzen bleiben, die als Linie 242 weiterfährt.

Eine Ausweitung der Linie auf die Abendstunden sei für die Vestische nicht wirtschaftlich, teilt die Verwaltung weiter mit. Sie sei mit einer Kostensteigerung im "oberen fünfstelligen Bereich" verbunden - das ließe sich durch die wenigen Einnahmen nicht gegenfinanzieren. Einzig eine Anfrage von Daniel Schliefke konnte die Verwaltung positiv beantworten: Die Umbenennung der Haltestelle "Wandelsweg" in "Sportanlage Löchterheide" sei prinzipiell zu jedem Fahrplanwechsel möglich. Der nächste Fahrplanwechseltermin ist der 3. Juli 2021.

· Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

· Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook